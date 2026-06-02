México

Buscan a sujeto que golpeó brutalmente a un adulto mayor en CDMX

El ataque ocurrió en la colonia Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza. El agresor golpeó presuntamente sin motivo a un adulto mayor, quien sufrió lesiones en la cabeza tras caer al suelo

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Ilustración de un adulto mayor en una calle nocturna de la colonia Michoacana, CDMX. Una gran sombra lo acecha desde un edificio. Cámaras de seguridad en poste cercano.
El presunto agresor fue captado por cámaras de seguridad mientras atacaba a un adulto mayor en calles de Venustiano Carranza.

Un hombre es buscado por autoridades de la Ciudad de México luego de que fuera captado agrediendo presuntamente sin motivo a un adulto mayor en calles de la colonia Michoacana, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

El caso generó indignación en redes sociales después de que se difundieran imágenes y videos que muestran el momento en que la víctima caminaba por la vía pública antes de ser atacada de manera repentina.

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De acuerdo con la información difundida por el periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez, el agresor interceptó al hombre de la tercera edad y le propinó un golpe que lo derribó sobre el pavimento.

Como consecuencia del impacto, el adulto mayor sufrió lesiones en el rostro y en la cabeza, luego de golpearse contra el suelo durante la caída.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud actualizado de la víctima, aunque las imágenes difundidas muestran la gravedad de la agresión.

Las imágenes del ataque se difundieron ampliamente y generaron indignación entre internautas. (X @c4jimenez)
Las imágenes del ataque se difundieron ampliamente y generaron indignación entre internautas. (X @c4jimenez)

La agresión quedó captada por cámaras

El ataque habría ocurrido en la colonia Michoacana, una zona ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, al oriente de la capital del país.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a un hombre caminando por la banqueta cuando, presuntamente, fue sorprendido por el agresor.

Según los reportes difundidos en redes sociales, no existió una confrontación previa entre ambos ni algún motivo aparente que justificara el ataque.

Tras recibir el golpe, la víctima cayó al pavimento, sufriendo heridas que requirieron atención médica.

La grabación comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios expresaron su molestia y exigieron que el responsable sea identificado y detenido.

El ataque ocurrió en la colonia Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza. El agresor golpeó presuntamente sin motivo a un adulto mayor, quien sufrió lesiones en la cabeza tras caer al suelo

Piden apoyo para localizar al responsable

Luego de la difusión del caso, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita ubicar al presunto agresor.

A través de redes sociales también se hizo un llamado para que cualquier persona que reconozca al sujeto proporcione datos a las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina fueron señaladas en las publicaciones donde se compartieron las imágenes del caso.

Hasta ahora no se ha informado sobre alguna detención relacionada con estos hechos ni sobre la posible identidad del agresor.

El incidente ha generado nuevamente debate sobre la violencia contra los adultos mayores y la necesidad de reforzar mecanismos de protección para este sector de la población.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, vecinos y usuarios de redes sociales mantienen la exigencia de que el responsable sea localizado y presentado ante la justicia para responder por las lesiones ocasionadas a la víctima.

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