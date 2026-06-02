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La familia González Peñuelas: el linaje de ‘Chuy’, jefe del Cártel de Sinaloa sancionado por EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos define al grupo como una organización independiente que produce metanfetamina, marihuana y heroína. Aquí su historia

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EEUU ofrece hasta 4,5 millones de euros de recompensa por el fugitivo mexicano 'Chuy González'. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ofrece hasta 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) de recompensa a cambio de información que posibilite el arresto del fugitivo mexicano Jesús 'Chuy González' González-Peñuelas. POLITICA DEA
EEUU ofrece hasta 4,5 millones de euros de recompensa por el fugitivo mexicano 'Chuy González'. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ofrece hasta 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) de recompensa a cambio de información que posibilite el arresto del fugitivo mexicano Jesús 'Chuy González' González-Peñuelas. POLITICA DEA

La familia González Peñuelas se ha consolidado como uno de los clanes más notorios de Sinaloa, tras la amplia una red de vínculos que trasciende la vida privada y permea el mundo criminal.

El núcleo está formado por varios hermanos, entre los que sobresalen Jesús, Ignacio y Wilfrido González Peñuelas. Los tres han sido señalados por autoridades estadounidenses y mexicanas por su papel en actividades ilícitas.

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Los hermanos que sostuvieron el clan

Durante al menos dos décadas, los González Peñuelas han sido considerados piezas clave en la producción y tráfico de drogas en México y Estados Unidos, al ser un núcleo operativo clave dentro del Cártel de Sinaloa.

Entre los principales líderes se encuentra Jesús González Peñuelas, conocido como Chuy, nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa. Actualmente mantiene la doble ciudadanía mexicana y estadounidense, lo que le facilita moverse entre ambos países y operar en ambos lados de la frontera.

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(OFAC)
(OFAC)

Por otra parte, Ignacio González, apodado ‘Nacho’, ha ocupado el puesto de teniente encargado de la seguridad y el envío de droga dentro de la organización en los últimos años. En tanto, el hermano menor, Wilfrido González, ha sido identificado como responsable de las operaciones a nivel de calle dentro de los territorios controlados por el grupo.

Sin embargo, la influencia de los González Peñuelas se extiende más allá de la sangre. Varios socios, como Cástulo Bojórquez Chaparro y Fredi Ismael García Sandoval, han sido identificados como parte de la maquinaria de lavado de dinero y tráfico internacional.

La estructura familiar de los hermanos González Peñuelas incluye también a otros parientes y allegados de confianza. Diversos integrantes han sido identificados por las autoridades como piezas clave en la gestión financiera y logística de la organización.

¿Qué produce y distribuye la célula González Peñuelas?

En 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó a la célula familiar como una organización independiente. Según el reporte, el grupo produce metanfetamina, marihuana y heroína en ambos países, así como de transportar cocaína y pastillas de fentanilo disfrazadas de oxicodona, conocidas como M-30s.

Mapa de los principales puntos de operación del grupo criminal independiente González Peñuelas, designado en la lista negra del Departamento de Tesoro de EEUU (Mapa: Infobae México)
Mapa de los principales puntos de operación del grupo criminal independiente González Peñuelas, designado en la lista negra del Departamento de Tesoro de EEUU (Mapa: Infobae México)

Las autoridades estadounidenses identificaron a Sinaloa y Sonora como las principales zonas de operación del clan, con presencia en puertos de entrada hacia Estados Unidos. Desde esas bases, la organización extendió células de distribución a California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Bajo este contexto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra varios miembros de la familia y sus colaboradores, a fin de congelar activos y bloquear transacciones bajo jurisdicción estadounidense.

No obstante, el Departamento del Tesoro y la DEA consideran a los González Peñuelas como uno de los principales abastecedores de goma de opio y heroína en el norte de México. Desde entonces, su actividad se ha expandido gracias a alianzas con otras figuras del crimen organizado.

Las investigaciones muestran que la familia coopera con otras organizaciones criminales, como las de Fausto Isidro Meza Flores y Rafael Caro Quintero. Estas alianzas han fortalecido su presencia en rutas clave de tráfico.

El FBI ya había emitido previamente una recompensa de 5 mdd por 'Chuy González'. (FBI)
El FBI ya había emitido previamente una recompensa de 5 mdd por 'Chuy González'. (FBI)

Las sanciones y la recompensa millonaria

El liderazgo de ‘Chuy’ González ha sido central en la consolidación del clan, quien se encuentra bajo vigilancia internacional y enfrenta cargos por tráfico y lavado de dinero.

El 12 de mayo de 2021, la OFAC ya lo había designado como narcotraficante extranjero de importancia bajo la Kingpin Act. Esa primera designación congeló sus activos en territorio estadounidense y prohibió cualquier transacción con él por parte de personas o entidades bajo jurisdicción de Estados Unidos.

En enero de 2024, la DEA ofreció cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Poco después, el Departamento de Estado replicó la oferta con una recompensa de igual monto.

La acción del 20 de mayo de 2026 fue coordinada entre la OFAC, la DEA, un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. Su condición de prófugo lo convierte en uno de los objetivos más buscados dentro del esquema de sanciones y recompensas del gobierno estadounidense.

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