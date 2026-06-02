La reforma en CDMX que permitirá hacer home office cuando haya lluvias fuertes

Una persona trabaja desde su hogar en la Ciudad de México mientras observa la lluvia y el tráfico en la calle, reflejando la flexibilidad del teletrabajo ante condiciones climáticas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuertes lluvias que cada año provocan inundaciones, cierres viales y afectaciones al transporte público en la capital podrían derivar en un nuevo derecho laboral para miles de trabajadores.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que busca incorporar la modalidad de home office durante lluvias intensas y otros fenómenos naturales que impidan o pongan en riesgo el traslado de las personas a sus centros laborales.

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La propuesta modifica los artículos 57 y 68 Bis de la legislación laboral federal y fue impulsada originalmente por la diputada local Leonor Gómez Otegui, mientras que el dictamen fue presentado ante el pleno por el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, Juan Estuardo Rubio Gualito.

¿En qué consiste la reforma sobre home office por lluvias?

La iniciativa establece que, cuando ocurran lluvias intensas, inundaciones u otros fenómenos naturales que afecten la movilidad, la seguridad o hagan materialmente imposible acudir al trabajo, las personas trabajadoras podrán solicitar realizar sus actividades desde casa o desde un lugar distinto al centro laboral de forma temporal.

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De acuerdo con los legisladores, la medida busca proteger la integridad física y mental de los trabajadores ante situaciones que suelen generar largas horas de traslado, riesgos en vialidades y saturación del transporte público.

La propuesta surge en un contexto en el que las lluvias en la capital han sido cada vez más intensas e impredecibles, generando afectaciones recurrentes en distintas zonas de la ciudad.

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También contempla el derecho a la desconexión digital

Además del trabajo remoto durante contingencias climáticas, la reforma amplía el derecho a la desconexión digital para todas las personas trabajadoras, sin importar si laboran de manera presencial o a distancia.

Esto significa que, una vez concluida la jornada laboral, los empleados no estarían obligados a responder mensajes, llamadas, correos electrónicos o cualquier otra comunicación relacionada con el trabajo fuera de su horario.

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Los impulsores de la iniciativa argumentaron que la hiperconectividad laboral ha provocado que muchas personas extiendan su jornada más allá del horario establecido, afectando su descanso, salud mental y vida personal.

¿Ya es obligatorio el home office por lluvias?

Todavía no. Aunque el Congreso de la CDMX ya aprobó el dictamen, la reforma busca modificar la Ley Federal del Trabajo, por lo que el proyecto deberá ser enviado a la Cámara de Diputados federal para continuar su proceso legislativo. Sólo si es aprobado por el Congreso de la Unión y publicado oficialmente podrá entrar en vigor en todo el país.

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Por ahora, la aprobación representa un primer paso para que el trabajo remoto durante contingencias climáticas pueda convertirse en un derecho reconocido por la legislación laboral mexicana.

¿A quiénes beneficiaría esta medida?

La iniciativa está dirigida principalmente a trabajadores cuyas actividades puedan realizarse mediante herramientas digitales y de manera remota, como personal administrativo, áreas tecnológicas, consultores y otros profesionistas que no requieran presencia física permanente en sus centros de trabajo.

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De concretarse la reforma, la CDMX se convertiría en una de las primeras entidades del país en impulsar cambios legislativos para adaptar las condiciones laborales a los efectos de fenómenos meteorológicos extremos que afectan cada vez más la movilidad urbana.

¿Por qué impulsan esta medida?

Los legisladores señalaron que las lluvias intensas suelen provocar:

Inundaciones y encharcamientos.

Cierres de vialidades.

Interrupciones en el transporte público.

Aumento considerable en los tiempos de traslado.

Riesgos para la seguridad de trabajadores y trabajadoras.

Ante este escenario, la iniciativa plantea que el home office por lluvias sea una herramienta para garantizar condiciones laborales más seguras y compatibles con las nuevas realidades climáticas que enfrenta la capital del país.

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