México

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

El hombre habría accedido a un criterio de oportunidad

(Foto: Infobae México)
(Foto: Infobae México)

Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe Organization (MUO), estaría ligado con una estructura criminal ligado con diversos delitos, entre ellos la comercialización de armas para grupos criminales tales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Parte de las investigaciones del caso fueron informadas por el medio La Jornada, el cual obtuvo una copia con el mandamiento judicial que registra, entro otras acciones, el contrabando de tres toneladas de tabaco.

Además, Rocha Cantú habría obtenido un criterio de oportunidad y ser testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) y así entregar datos importantes sobre la estructura criminal, según detalla el periodista Gustavo Castillo.

No solo el CJNG, los grupos criminales ligados al grupo delictivo

Los reportes indican que el grupo delictivo estaba liderado por un sujeto identificado como Jacobo R. L. y las autoridades federales detectaron movimientos de la organización desde mayo pasado.

Qué dijo Omar García Harfuch
Qué dijo Omar García Harfuch sobre el presunto dinero del narco en Miss Universo a través de Raúl Rocha Cantú (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

Asimismo, las averiguaciones de las autoridades indican que los lideres del grupo criminal se encargaban de vender armas y cartuchos a diferentes estructuras delictivas: el Cártel del Golfo, el también llamado cártel de las cuatro letras y la Unión Tepito.

Los líderes también eran responsables de controlar empresas de seguridad privada, según describe Castillo, quien cita el reporte de investigación 816 con fecha del 10 de mayo.

Los otros delitos en los que participa el grupo criminal

De igual manera, la estructura criminal en la que está implicado el copropietario de Miss Universo es ligada con otras actividades delictivas como son: robo de combustible, trafico de drogas, además de invasión de propiedades.

(FOTO: Especial)
(FOTO: Especial)

Asimismo, el grupo contaba con apoyo de autoridades para realizar sus acciones.

Congelan cuentas del empresario

Apenas el pasado 5 de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar as cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, como parte de una investigación por presuntos vínculos con una red criminal.

Reportes periodísticos señalan que Rocha Cantú estaría ligado con al menos una docena de cómplices para realizar los delitos mencionados.

Ahora bien, la carpeta de investigación en contra del empresario está abierta desde el 29 de noviembre de 2024, como resultado de una denuncia anónima que lo señalaba por presuntos vínculos con grupos delictivos.

La FGR señala que Cantú fungía como uno de los líderes del grupo criminal.

Raúl Rocha CantúFGRCJNGCártel del GolfoUnión Tepito

