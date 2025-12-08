México

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

El titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, confirmó que de las 5 personas fallecidas, 2 continúan sin ser identificadas

Explosión Coahuayana Michoacán heridos
Explosión Coahuayana Michoacán heridos (@Tipitapas/X)

Autoridades estatales confirmaron que de las 5 víctimas fallecidas el pasado 6 de diciembre tras la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, 2 de ellas no han sido identificadas, además, agregaron que uno de los cuerpos podría corresponder a la persona que conducía el vehículo que detonó.

Este domingo 7 de diciembre, el gobierno de Michoacán realizó una conferencia de prensa para informar los avances derivados de la investigación donde fallecieron 5 personas y 7 mas resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba en la entidad.

El informe estuvo encabezado por el Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, y el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Avances en la investigación del coche bomba detonado en Coahuayana, Michoacán

Según datos revelados durante la conferencia de prensa, el atentado del 6 de diciembre habría ocurrido cerca de las 11:40 de la mañana.

Hasta el momento la cifra revelada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) indica que habrían 5 fallecidos y 7 heridos.

El fiscal Torres Piña, titular de la FGE, detalló que entre las víctimas mortales se encuentran tres integrantes de la Policía Comunitaria y dos personas más que siguen sin identificar, presumiendo que al menos una de ellas sería el conductor de la camioneta que explotó.

Además, se confirmó que el automóvil que estalló era una pickup de la marca Dodge, modelo Dakota.

Camioneta dañada tras la explosión.
Camioneta dañada tras la explosión. Foto: RRSS

Asimismo, se detalló que de las siete personas lesionadas, seis de ellas reciben atención en clínicas municipales y una fue trasladada al hospital del IMSS en Morelia.

Se contabilizan daños en comercios, vehículos y edificios aledaños, con una afectación calculada en trescientos metros lineales y cincuenta metros en sentido vertical, desde el centro de la explosión.

De acuerdo con la autoridades, la camioneta involucrada ingresó a Michoacán desde el estado de Colima, atravesando la carretera 200 antes de llegar a Coahuayana.

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), la fiscalía estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) trabajan en el lugar para recabar evidencias sobre la explosión.

“Hemos estado en comunicación desde ayer con la fiscal general, Ernestina Godoy y hemos estado en comunicación en el transcurso de la mañana con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien desde ayer mandó personal para atender esta situación, señaló Carlos Torres Piña.

Qué institución se encargará del caso

Fiscal General de Michoacán informando
Fiscal General de Michoacán informando las actualizaciones de la investigación. Crédito: Facebook - Alfredo Bedolla

Según declaraciones del Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, la FGR será la encargada del caso, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Las autoridades estatales informaron que la FGR atrajo el caso y coordinará la integración de la carpeta, la cual será por delincuencia organizada.

Esta decisión estaría fundamentada por el foco de la explosión, los productos de la explosión y el uso de explosivos.

Asimismo, se detalló que la FGE y dependencias de seguridad estatales colaborarán en tareas de apoyo pericial y atención a los afectados.

Por último, las investigaciones de la FGE detallaron que fueron 5 las victimas mortales y 7 los heridos, sin embargo, la cifra de heridos no concuerda con la revelada por la FGR, debido a que este 7 de diciembre informaron que la cifra de lesionados es de 12.

