México

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

En las imágenes compartidas por el mandatario se observa que fue acompañado por el Fiscal General de la Entidad y el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

La visita tuvo como objetivo el reunirse con víctimas del atentado sucedido el pasado 6 de diciembre. Crédito: X - @ARBedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, visitó este domingo 7 de diciembre el municipio de Coahuayana para supervisar directamente el seguimiento a la atención de las víctimas de la explosión de un coche bomba registrada recientemente en la localidad michoacana.

Hasta el momento, datos oficiales confirman que el saldo es de 5 personas fallecidas y 12 heridos.

La comitiva estatal se desplazó tras la explosión de un coche bomba, ocurrido el pasado sábado 6 de diciembre frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.

Carlos Torres Piña, Alfredo Bedolla y José Antonio Cruz Medina. Crédito: X - @ARBedolla

En las imágenes compartidas por el gobernador de la entidad, se observa que fue acompañado por el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, José Antonio Cruz Medina.

Visita del gobernador Bedolla a Coahuayana, Michoacán

Según una publicación hecha por el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), acudió al municipio de Coahuayana para dar puntual seguimiento a la atención y acompañamiento que se brinda a las víctimas de la explosión del coche bomba.

En las acciones participaron representantes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Reunión con las víctimas. Crédito: X - @ARBedolla

Durante el recorrido, Ramírez Bedolla encabezó reuniones con autoridades municipales y equipos de emergencia.

Actualización del caso, según la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hasta el momento hay cinco personas fallecidas y doce lesionadas tras la explosión de un coche bomba registrado el pasado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán.

Además, detalló quien se encargará de las indagatorias.

“La investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación permanente con los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN)“, detalló un comunicado publicado por la FGR en sus medios oficiales.

Daños que dejó el coche bomba tras explotar en Coahuayana, Michoacán. Foto: RRSS

La FGR informó que la carpeta de investigación fue iniciada por delincuencia organizada, lo que podría significar una reclasificación del caso, debido a que apenas ayer, 6 de diciembre, se trataba como un tema de terrorismo.

Según datos oficiales, en el lugar de los hechos se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especialistas en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética, lofoscopia forense, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) dirige la investigación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

