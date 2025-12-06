Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

El ataque con explosivo dejó como saldo seis personas lesionadas. Foto: RRSS

La cifra de personas muertas por la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, ascendió a tres, de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El saldo actual se mantiene en seis personas lesionadas derivado del estallido, el cual se registró a las 11:40 horas de este sábado 6 de diciembre sobre la avenida Rayón, colonia centro, de la localidad.

De acuerdo con la FGR, dentro del vehículo siniestrado se encontraba un conductor, el cual falleció. Asimismo, dos personas que habían resultado heridas fallecieron luego de ser trasladadas al hospital regional.

Este hecho fue un ataque directo contra la Policía Comunitaria. En redes sociales se compartieron videos de los hechos, donde se observa que la onda de la explosión alcanzó al inmueble y al menos a 4 vehículos más que se encontraban en el sitio.

Explosión en Coahuayana, Michoacán, dejando como al menos un muerto y más de 10 heridos. (@Tipitapas/X)

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que de inmediato se activó el protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas lesionadas y trasladarlos a hospitales.

Marina desplegó helicópteros para trasladar lesionados

La Secretaría de Marina (Semar) informó que derivado de la explosión del coche bomba en el municipio de Coahuayana se desplegaron cinco helicópteros navales para brindar atención a las personas heridas.

El operativo incluyó:

3 helicópteros MI-17 , el cual transportaba personal médico, de enfermería y apoyo a evacuación médica, así como fuerza de reacción aerotransportada.

1 aeronave Panther con personal médico especializado.

1 helicóptero Black Hawk con personal de sanidad naval.

Foto: Marina

La Marina detalló que los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas estaban listos para recibir a las personas que requieran atención.

En tanto, personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros para atender la emergencia.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán informó que las personas lesionadas por la explosión se encuentran en centros médicos de la ciudad de Morelia para ser atendidos por especialistas.

FGR investiga la explosión; elementos de seguridad se despliegan en el municipio

Explosión Coahuayana Michoacán heridos (@Tipitapas/X)

La FGR informó que ya inició una carpeta de investigación para identificar a los responsables de la explosión, por lo que brindará apoyo a la Fiscalía del Estado con el envío de peritos especializados en estos artefactos y lograr la detención de quienes lo colocaron.

Derivado de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se desplegaron en la zona para reforzar la seguridad en puntos estratégicos.

Hasta el momento la cifra de personas lesionadas se mantiene en seis y la de muertos en tres.