México

Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

El hecho ocurre durante la implementación del Plan Michoacán, que involucró el envío de más de 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas al estado

Guardar
El ataque con explosivo dejó
El ataque con explosivo dejó como saldo seis personas lesionadas. Foto: RRSS

La cifra de personas muertas por la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, ascendió a tres, de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El saldo actual se mantiene en seis personas lesionadas derivado del estallido, el cual se registró a las 11:40 horas de este sábado 6 de diciembre sobre la avenida Rayón, colonia centro, de la localidad.

De acuerdo con la FGR, dentro del vehículo siniestrado se encontraba un conductor, el cual falleció. Asimismo, dos personas que habían resultado heridas fallecieron luego de ser trasladadas al hospital regional.

Este hecho fue un ataque directo contra la Policía Comunitaria. En redes sociales se compartieron videos de los hechos, donde se observa que la onda de la explosión alcanzó al inmueble y al menos a 4 vehículos más que se encontraban en el sitio.

Explosión en Coahuayana, Michoacán, dejando como al menos un muerto y más de 10 heridos. (@Tipitapas/X)

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que de inmediato se activó el protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas lesionadas y trasladarlos a hospitales.

Marina desplegó helicópteros para trasladar lesionados

La Secretaría de Marina (Semar) informó que derivado de la explosión del coche bomba en el municipio de Coahuayana se desplegaron cinco helicópteros navales para brindar atención a las personas heridas.

El operativo incluyó:

  • 3 helicópteros MI-17, el cual transportaba personal médico, de enfermería y apoyo a evacuación médica, así como fuerza de reacción aerotransportada.
  • 1 aeronave Panther con personal médico especializado.
  • 1 helicóptero Black Hawk con personal de sanidad naval.
Foto: Marina
Foto: Marina

La Marina detalló que los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas estaban listos para recibir a las personas que requieran atención.

En tanto, personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros para atender la emergencia.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán informó que las personas lesionadas por la explosión se encuentran en centros médicos de la ciudad de Morelia para ser atendidos por especialistas.

FGR investiga la explosión; elementos de seguridad se despliegan en el municipio

Explosión Coahuayana Michoacán heridos
Explosión Coahuayana Michoacán heridos (@Tipitapas/X)

La FGR informó que ya inició una carpeta de investigación para identificar a los responsables de la explosión, por lo que brindará apoyo a la Fiscalía del Estado con el envío de peritos especializados en estos artefactos y lograr la detención de quienes lo colocaron.

Derivado de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se desplegaron en la zona para reforzar la seguridad en puntos estratégicos.

Hasta el momento la cifra de personas lesionadas se mantiene en seis y la de muertos en tres.

Temas Relacionados

Coche BombaCoahuayanaMichoacánAtaque explosivoMarinaHeridosNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

La derrota que sufrió el tapatío el pasado 13 de septiembre causó cuestionamientos sobre su futuro

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

Con “Perreo por la Paz” jóvenes de la “verdadera Gen Z” apoyaron a Sheinbaum en celebración de la 4T

La concentración comenzó en la Torre del Caballito y avanzó hacia el Zócalo de la CDMX

Con “Perreo por la Paz”

Las 52 piezas prehispánicas que regresan a casa en México

El INAH recibió las piezas arqueológicas de gran valor histórico, elaboradas entre los años 500 a.c. y 1521 d.c.

Las 52 piezas prehispánicas que

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

El emotivo mensaje difundido por el actor Moisés Iván Mora, compañero de reparto de Don Arnoldo, evidenció la profunda huella que dejó Manzano en quienes compartieron proyectos y vivencias a su lado

Esta fue la reacción de

Los 5 mejores frutos secos baratos que te ayudan a combatir el hígado graso

No dejes estos alimentos fuera de tu dieta

Los 5 mejores frutos secos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae el “Danone”, jefe de

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

México vs Sudáfrica: estos son

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron