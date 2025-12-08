Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Uno de los sujetos detenidos (FGE Chihuahua)

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre el arresto de tres personas, lo anterior durante acciones por parte de las autoridades para dar con el paradero de Jaime Leónides Cano Sotelo y Jesús Jerónimo Sánchez Tarín, personas reportadas como desaparecidos el 23 de agosto pasado.

Raúl V. O., de 53 años; Pablo M. C., de 32 años y Manuel Antonio C. C., de 37 años de edad son los sujetos capturados como resultado de una primera diligencia, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 6 de diciembre.

Los hombres fueron capturados en el sitio conocido como Rancho El Aranjuez, en el municipio de Parral.

Autopartes, marihuana y un pasamontañas, parte de lo incautado

Como resultado de la revisión en el sitio los uniformados hallaron un paquete de amarillo en el que había poco más de tres kilogramos de posible marihuana, además de que en el lugar fueron asegurados:

Los agentes hallaron drogas y diversos vehículos (FGE Chihuahua)

Un chaleco táctico de color negro con porta cargadores.

Dos fundas de arma corta color negro.

Un pasa montañas color café con gris.

Un chasis de una pick up marca Ford, línea E-150, con reporte de robo del 19 de octubre de 2020 en la ciudad de Chihuahua.

Un autoparte de una cuatrimoto con el número de serie borrado.

Una camioneta pick up marca Chevrolet, modelo 2002, de color blanco, con matrículas del estado de Sinaloa.

29 autopartes varias.

Un CPU.

Un dispositivo DVR.

Una hielera.

Diversos pares de zapatos.

11 hojas de papel, entre las cuales se encuentra cinco notas de recibo, Un ticket de Coppel, dos recibos emitidos por el municipio de Parral, Un tarjeta de circulación y dos notas escritas a mano.

Aseguran vehículos y metanfetamina

Mientras que en otro inmueble, del mismo sector fue realizado otro cateo, el cual que derivó en la incautación de cuatro pipas y tres vehículos: un Toyota gris con matrícula de ONAVE y sin número de matricula visible, un Volkswagen Jetta azul y un Chevrolet Chevy blanco.

Parte de lo hallado por los agentes (FGE Chihuahua)

También había:

Una bolsa de plástico con residuos de polvo blanco.

Siete bolsas tipo ziploc con una sustancia granulosa, presunta metanfetamina.

Cinco cartuchos calibre 7.62×39.

23 cartuchos calibre .223.

Seis cartuchos calibre 38 súper.

Dos cartuchos calibre .22.

Cuatro dispositivos de radio comunicación de diferentes marcas.

Dos básculas.

Un dispositivo DVR marca EPCOM.

Las imágenes cp0mpartidas por la Fiscalía de Chihuahua muestran a los sujetos detenidos, así como los indicios asegurados en los cateos.

Detienen a presunto líder de Los Cabrera Sarabia

Mientras que el pasado 2 de diciembre fue informada la detención de un sujeto identificado como objetivo prioritario tras un enfrentamiento armado en Aldama, en el cual participaron elementos del Ejército

Se trató de Roberto “N”, alias El 02 y/o El 04, identificado como líder de una célula del grupo criminal de Los Cabrera Sarabia , la cual es relacionada con el Cártel de Sinaloa.