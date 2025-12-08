México

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Las revisiones son parte de la búsqueda de personas desparecidas dese agosto

Guardar
Uno de los sujetos detenidos
Uno de los sujetos detenidos (FGE Chihuahua)

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre el arresto de tres personas, lo anterior durante acciones por parte de las autoridades para dar con el paradero de Jaime Leónides Cano Sotelo y Jesús Jerónimo Sánchez Tarín, personas reportadas como desaparecidos el 23 de agosto pasado.

Raúl V. O., de 53 años; Pablo M. C., de 32 años y Manuel Antonio C. C., de 37 años de edad son los sujetos capturados como resultado de una primera diligencia, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 6 de diciembre.

Los hombres fueron capturados en el sitio conocido como Rancho El Aranjuez, en el municipio de Parral.

Autopartes, marihuana y un pasamontañas, parte de lo incautado

Como resultado de la revisión en el sitio los uniformados hallaron un paquete de amarillo en el que había poco más de tres kilogramos de posible marihuana, además de que en el lugar fueron asegurados:

Los agentes hallaron drogas y
Los agentes hallaron drogas y diversos vehículos (FGE Chihuahua)
  • Un chaleco táctico de color negro con porta cargadores.
  • Dos fundas de arma corta color negro.
  • Un pasa montañas color café con gris.
  • Un chasis de una pick up marca Ford, línea E-150, con reporte de robo del 19 de octubre de 2020 en la ciudad de Chihuahua.
  • Un autoparte de una cuatrimoto con el número de serie borrado.
  • Una camioneta pick up marca Chevrolet, modelo 2002, de color blanco, con matrículas del estado de Sinaloa.
  • 29 autopartes varias.
  • Un CPU.
  • Un dispositivo DVR.
  • Una hielera.
  • Diversos pares de zapatos.
  • 11 hojas de papel, entre las cuales se encuentra cinco notas de recibo, Un ticket de Coppel, dos recibos emitidos por el municipio de Parral, Un tarjeta de circulación y dos notas escritas a mano.

Aseguran vehículos y metanfetamina

Mientras que en otro inmueble, del mismo sector fue realizado otro cateo, el cual que derivó en la incautación de cuatro pipas y tres vehículos: un Toyota gris con matrícula de ONAVE y sin número de matricula visible, un Volkswagen Jetta azul y un Chevrolet Chevy blanco.

Parte de lo hallado por
Parte de lo hallado por los agentes (FGE Chihuahua)

También había:

  • Una bolsa de plástico con residuos de polvo blanco.
  • Siete bolsas tipo ziploc con una sustancia granulosa, presunta metanfetamina.
  • Cinco cartuchos calibre 7.62×39.
  • 23 cartuchos calibre .223.
  • Seis cartuchos calibre 38 súper.
  • Dos cartuchos calibre .22.
  • Cuatro dispositivos de radio comunicación de diferentes marcas.
  • Dos básculas.
  • Un dispositivo DVR marca EPCOM.

Las imágenes cp0mpartidas por la Fiscalía de Chihuahua muestran a los sujetos detenidos, así como los indicios asegurados en los cateos.

Detienen a presunto líder de Los Cabrera Sarabia

Mientras que el pasado 2 de diciembre fue informada la detención de un sujeto identificado como objetivo prioritario tras un enfrentamiento armado en Aldama, en el cual participaron elementos del Ejército

Se trató de Roberto “N”, alias El 02 y/o El 04, identificado como líder de una célula del grupo criminal de Los Cabrera Sarabia , la cual es relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

ChihuahuaParralMetanfetaminaMarihuanaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum comparte fotos con su nieto tras intensa agenda oficial

Tras su viaje a EEUU y la conmemoración de la 4T, la presidenta Sheinbaum muestra un momento familiar

Sheinbaum comparte fotos con su

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

Pese a críticas y polémicas e incluso conflictos legales, el cantante fue aplaudido

Junior H recibe reconocimiento por

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

La intérprete veracruzana recordó cómo un vestuario especial y la calidez de Selena marcaron para siempre uno de los momentos más emotivos de su carrera artística

El vestido que une a

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

El hombre habría accedido a un criterio de oportunidad

Líderes del grupo criminal de

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México invitó a la población a acudir a disfrutar de la cinta

‘El Resplandor’ se proyectará en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Líderes del grupo criminal de

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

FGR investiga explosión en Coahuayana, Michoacán, como delincuencia organizada y no como terrorismo

De Colima a Michoacán: revelan ruta de la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

Junior H recibe reconocimiento por

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: arranca noche de eliminación

DEPORTES

Óscar de la Hoya destroza

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull