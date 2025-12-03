Localizan tres cuerpos con mensaje de Los Cabrera y Los Mayos en la entrada a Ciudad Juárez, Chihuahua

Los tres hombres fueron abandonados en la entrada de la ciudad fronteriza. Foto: RRSS

Los cuerpos de tres hombres mutilados fueron localizados en la entrada a Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la madrugada de este martes 2 de diciembre. En el sitio también se encontró una cartulina firmada por la alianza de Los Mayos con Los Cabrera Sarabia.

El hallazgo se efectuó a escasos metros de la barda que da la bienvenida a la ciudad fronteriza, ubicada sobre la carretera Panamericana del kilómetro 29.

De acuerdo con reportes de medios locales, fueron elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes localizaron los restos humanos cuando llevaban a cabo labores de vigilancia alrededor de las 02:30 horas.

Luego de notificar a la Fiscalía General del Estado, peritos en criminalística y personal de Servicio Médico Forense fueron desplegados en el sitio para procesar la escena y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos.

En el sitio fueron ubicados dos cuerpos envueltos en cobijas y uno descubierto, además de una cartulina blanca con un mensaje escrito con tinta roja, el cual decía lo siguiente: “Att: Pura Gente del Sombrero, 3x1″, reportó El Diario de Juárez.

La cartulina también contaba con un par de dibujos de sombreros, característicos de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual se identifica de esta manera por su exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada, quien solía utilizarlos y ser conocido como “El Señor del Sombrero”.

(Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua)

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez Valdés, detalló a Infobae México que la firma localizada en este sitio corresponde a la alianza formada por la facción de Los Mayos -liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, e hijo de “El Mayo”- y de Los Cabrera Sarabia, un grupo afín a este grupo criminal desde hace más de dos décadas.

Sánchez explicó que tanto “El Mayito Flaco” como “El Mayo” son identificados por utilizar sombrero, lo que explica la primera frase del mensaje. En tanto, el 3x1 haría referencia a que su alianza los pone en ventaja sobre la facción de “Los Chapitos” -con la que mantienen una disputa desde la captura de su padre-.

El investigador detalló que aunque sí tienen superioridad numérica frente a sus rivales, no cuentan con mayor fuerza que “Los Chapitos”

“No es que sean tres veces más grandes, aunque sí son un poco más, pero casi tienen las mismas fuerzas”, explicó.

¿Qué trama El Mayito Flaco como respuesta a la traición de Los Chapitos? (Anayeli Tapia/Infobae)

Este martes también se registró la detención de Roberto “N”, conocido como “El 02″ y/o “El 04″, presunto líder de una célula de Los Cabrera Sarabia.

Su captura se llevó a cabo junto a diez hombres tras un enfrentamiento en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, que derivó en su detención y el aseguramiento de armas, vehículos, artefactos explosivos y un dron.

El sujeto es identificado como líder de una célula conocida como “Los Fariseos” y uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.

Foto: Especial

Además, cuenta con una orden de extradición en proceso por parte de los Estados Unidos, mientras que en México es identificado como objetivo prioritario.