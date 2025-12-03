México

Defensa captura a “El 04″, líder de una célula de Los Cabrera Sarabia en Chihuahua

Su detención se efectuó luego de un enfrentamiento con elementos de la Defensa y la Guardia Nacional

El ataque armado se registró
El ataque armado se registró en el municipio de Aldama. Foto: Defensa

Roberto “N”, alias “El 04″ y/o “El 02″, identificado como líder de una célula del grupo criminal de Los Cabrera Sarabia, fue detenido tras un enfrentamiento armado en contra de elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Aldama, Chihuahua.

El sujeto es identificado como objetivo prioritario al ser el principal generador de violencia en los municipios de Ojinaga, Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides del estado.

Su captura se llevó a cabo este martes 2 de diciembre en la localidad de El Pueblito derivado del ataque armado, donde se logó la detención de Roberto “N”, así como de diez personas más relacionadas con este grupo criminal afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

En la acción también fueron aseguradas armas largas y vehículos, además de lo siguiente:

  • 11 armas largas
  • 2 ametralladoras
  • 2 fusiles Barret
  • 3 vehículos
  • Artefactos explosivos
  • 1 dron
Armamento asegurado durante la detención. Foto:
Armamento asegurado durante la detención. Foto: Defensa

Líder de “Los Fariseos” con orden de extradición a EEUU

Roberto “N” es identificado como líder de una célula conocida como “Los Fariseos”, perteneciente a Los Cabrera Sarabia.

Además, es señalado como uno de los principales generadores de violencia en tres municipios del estado, así como probable responsable de las confrontaciones en Ojinaga, Chihuahua, entre Los Cabrera con los del grupo criminal de “La Línea”.

El 04″ también cuenta con una orden de extradición en proceso por parte de los Estados Unidos, mientras que en México es identificado como un objetivo prioritario.

Foto: Defensa
Foto: Defensa

Infobae México pudo conocer que Roberto “N” enfocaba sus actividades delictivas en el narcomenudeo y en ordenar ejecuciones. Además, era identificado como líder criminal de segundo nivel.

De acuerdo con la información obtenida, las zonas de operación del sujeto eran los municipios de Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.

Tras la detención de “El 08″ y los diez sicarios, los elementos del Ejército Mexicano establecieron coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación, así como la puesta a disposición de los sujetos y de los objetos decomisados.

Estas detenciones se suman a la de “El Pato”, presunto líder de Los Mayos y supuesto aliado de Los Cabrera Sarabia en Chihuahua.

| X / @LuisKuryaki
| X / @LuisKuryaki

Leonardo Daniel Martínez Vera, conocido como “El Pato”, fue capturado el pasado 15 de octubre en Ciudad Juárez como parte de un operativo conjunto en el que colaboraron agencias de seguridad de los Estados Unidos.

De acuerdo con los datos, este sujeto encabezaba una célula de Los Mayos que operaba como brazo táctico del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y Durango, la cual se enfocaba en controlar rutas de envío ilegal de droga, reclutar jóvenes para actividades delictivas y ejecutar acciones en contra de grupos rivales en la zona de Guadalupe y Calvo de la Sierra Tarahumara.

