Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

En el municipio se han registrado enfrentamientos desde el año pasado

Desde septiembre de 2024 se
Desde septiembre de 2024 se han desplegado elementos de seguridad. (Especial)

La disputa entre los grupos criminales de Los Cabrera Sarabia y de La Línea sería la principal responsable de la violencia registrada en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, el cual desde el año pasado ha requerido un despliegue de elementos de seguridad para enfrentar al crimen organizado.

Esto se ha podido identificar luego de la detención de Roberto “N”, conocido como “El 02″, líder de una célula de Los Cabrera Sarabia, quien es señalado por el Ejército Mexicano como el probable responsable directo de las confrontaciones de estos grupos criminales en Ojinaga.

Desde el año 2024 se han registrado hechos violentos en ese municipio que provocaron el despliegue de más de 300 elementos estatales y del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad, lo cual se explica debido que se trata de un corredor estratégico que abarca desde el municipio de Aldama hasta Ojinaga cercanos a la zona fronteriza.

Cabe señalar que con la detención de Sergio Menchaca, alias “El Menchaca” o “Duranguense” en agosto de 2023, líder del Nuevo Cártel de Juárez -que ahora opera a través de su brazo armado La Línea- la organización tuvo un reacomodo que derivó en una lucha interna por el control del territorio.

"El Menchaca" fue detenido en
"El Menchaca" fue detenido en 2023. Imagen: Infobae México

De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado, Roberto “N”, traicionó al Nuevo Cártel de Juárez y formó su propio grupo con el objetivo de apoderarse de la región, por lo que buscó el respaldo de Los Cabrera Sarabia, grupo afín a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Esta alianza provocó que desde septiembre de 2024 comenzara una violenta disputa que ha provocado el aumento de la violencia e inseguridad en la zona.

Con el apoyo de este grupo criminal, “El 02″ y/o “04″ se mantuvo como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides del estado.

Además, es señalado como líder de una célula conocida como “Los Fariseos”, la cual habría comenzado tras su alianza con Los Cabrera Sarabia.

Foto: Especial
Foto: Especial

La captura de Roberto “N” se llevó a cabo tras un enfrentamiento armado en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Aldama.

Su detención se llevó a cabo en la localidad de El Pueblito, donde también fueron aseguradas diez personas más relacionadas con este grupo criminal afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

En la acción también fueron incautadas armas largas y vehículos, además de lo siguiente:

  • 11 de armas largas
  • 2 ametralladoras
  • 2 fusiles Barret
  • 3 vehículos
  • Artefactos explosivos
  • 1 dron
Armamento asegurado durante la detención.
Armamento asegurado durante la detención. Foto: Defensa

“El 02″ también cuenta con una orden de extradición en proceso por parte de los Estados Unidos, mientras que en México es identificado como objetivo prioritario.

Infobae México pudo conocer que Roberto “N” enfocaba sus actividades delictivas en narcomenudeo y ordenar ejecuciones, con zonas de operación en Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.

