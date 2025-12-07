México

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Dos acciones realizadas en la alcaldía Cuauhtémoc y una más en Iztacalco derivaron en el aseguramiento de casi 800 dosis de presuntas drogas y cantidades a granel

Durante las acciones realizadas en
Durante las acciones realizadas en la alcaldía Cuauhtémoc e Iztacalco, autoridades detuvieron a 3 presuntos delincuentes. Crédito: SSC CDMX

Un operativo conjunto entre autoridades capitalinas y elementos federales dejó como saldo la detención de tres personas y el aseguramiento de 798 dosis de posible droga en distintos puntos de la capital mexicana.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

La intervención tuvo lugar en tres inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, donde se ejecutaron órdenes de cateo derivadas de denuncias ciudadanas por presunta venta y distribución de estupefacientes.

De acuerdo con datos proporcionados por la SSC, las acciones policiales se desarrollaron en las colonias Asturias, Doctores y Barrio Santiago Sur, tras investigaciones de campo que señalaron a dichos domicilios como posibles puntos de actividad ilícita.

Los operativos fueron informados por la SSC y destacados por el titular de la institución, Pablo Vázquez, mediante su cuenta de X (antes Twitter).

Inmuebles cateados y el saldo de lo asegurado

Autoridades realizaron tres cateos en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco. Crédito: SSC CDMX

Las órdenes emitidas por un Juez de Control permitieron el despliegue simultáneo de dos operativos en la alcaldía Cuauhtémoc y uno mas en Iztacalco.

Según información oficial, en Viaducto Río de la Piedad, colonia Asturias (Cuauhtémoc), policías aseguraron 10 dosis de probable marihuana, un frasco de la misma sustancia a granel y un equipo telefónico.

En la calle privada de Doctor Márquez, colonia Doctores, se incautaron 88 dosis de presunta cocaína, 100 dosis de posible marihuana y 100 gramos del mismo vegetal a granel. Durante esta acción fue detenida una mujer de 39 años de edad.

La tercera intervención se realizó en Playa Tenacatitla, Barrio Santiago Sur (Iztacalco), con el aseguramiento de 200 dosis de aparente metanfetamina, 200 de posible cocaína, 200 bolsitas con hierba seca similar a marihuana y una bolsa con marihuana a granel, además de un teléfono celular. En ese domicilio fueron aprehendidos una mujer de 36 años y un hombre de 38 años.

Suma de los presuntos narcóticos incautados

En resumen, las autoridades lograron incautar lo siguiente durante los tres cateos:

Drogas aseguradas durante los cateos
Drogas aseguradas durante los cateos realizados en la CDMX Crédito: SSC CDMX
  • 288 dosis de posible cocaína
  • 200 dosis de posible metanfetamina
  • 310 dosis o bolsitas de posible marihuana
  • Presunta marihuana a granel
  • 2 teléfonos celulares
  • 1 mujer y 2 hombres detenidos

Procedimiento legal y derechos de los detenidos

El reporte señala que los domicilios intervenidos fueron sellados y permanecen bajo resguardo policial, mientras los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Las autoridades subrayaron que los tres implicados serán tratados como inocentes durante todas las etapas del proceso legal, hasta que un juez determine lo contrario.

Por último, la SSC informó que la colaboración interinstitucional busca frenar la operación de grupos delictivos en la ciudad.

