“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

El PAN critica a Morena por celebrar logros mientras la violencia y la inseguridad afectan a Michoacán y otras regiones. | Crédito: PAN y X(alitomorenoc)

El Partido Acción Nacional (PAN) lamentó a través de sus redes sociales la explosión de un coche bomba frente a la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana en el estado de Michoacán.

El pasado sábado 6 de diciembre a las 11:40 horas, dejó a cinco personas heridas y cinco fallecimientos de acuerdo con reporte oficiales.

Explosión en Coahuayana, Michoacán, dejando como al menos un muerto y más de 10 heridos. (@Tipitapas/X)

En una publicación en la plataforma ‘X’ el PAN dirigió unas palabras: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos hace unos momentos en Michoacán y nos solidarizamos con las familias afectadas”.

La critica del PAN a Morena

Asimismo, luego del mensaje solemne, la cuenta del Partido crítico la celebración que realizó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo por los 7 años de Transformación en la llamada marcha del Tigre que se llevó a cabo este sábado en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de México.

Al festejo se sumó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien informó a través de su cuenta personal en ‘X’ su arribo a la Ciudad de México para acompañar a Sheinbaum.

El sábado 7 de diciembre se cumplieron siete años de la llegada de Morena a la presidencia. Crédito: Facebook | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

“Mientras el régimen presume en el Zócalo que ‘todo está bien’, la realidad en México es otra: acaba de explotar un coche bomba en Coahuayana, y confirma que la violencia sigue fuera de control”, publicó el PAN.

Para concluir, el partido enfatizó que México “merece paz y un Estado que proteja a las familias, no discursos vacíos”.

Violencia en Michoacán

A 35 días del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez , asesinado por miembros de una célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes siguieron una orden de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la violencia no cede en el estado.

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

El pasado sábado 6 de diciembre del presente año explotó un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, situación que, de acuerdo con el experto en seguridad y crimen organizado David Saucedo forma parte de la estrategia del CJNG para quebrar la resistencia de los grupos rivales y avanzar en su objetivo de controlar la región.

“Coahuayana es la puerta de entrada a la zona costera y a la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán”, explicó Saucedo a Infobae México.

El experto en seguridad y crimen señala que la presencia de los Cárteles Unidos en este municipio ha complicado el suministro de armamento, municiones, equipo y refuerzos para las fuerzas de ‘El Mencho’, lo que ha dificultado el control del estado por parte de sus tropas. La posición geográfica y el control ejercido en Coahuayana han funcionado como un obstáculo que limita el avance del CJNG en la región.

Alito Moreno: “el crimen organizado demuestra quien manda”

El líder del PRI, Alejandro Moreno, acusa a Morena de pactar con el crimen organizado tras el atentado en Coahuayana.| Crédito: X @PRI_Nacional

A raíz de la explosión en Coahuayana, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, publicó un mensaje crítico en sus redes sociales atribuyendo el atentado a la influencia del crimen organizado en gobiernos encabezados por Morena.

Moreno vinculó este hecho violento con lo que calificó como una “consecuencia directa del pacto entre Morena y el crimen organizado”, asegurando que “les abrieron la puerta y les entregaron el país”.

El priista añadió: “¡El crimen organizado de nuevo demuestra quién manda en los narcogobiernos de Morena!" y enfatizó que “no tienen capacidad, no tienen estrategia y no tienen resultados”, mencionando que, mientras se celebran actos políticos en el Zócalo, los ciudadanos enfrentan miedo y vulnerabilidad.

Autoridades mantienen el compromiso por la seguridad de Michoacán

CRÉDITO: X(@ArBedolla)

Tras el ataque a la Policía Comunitaria, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó cinco helicópteros navales para evacuar a los heridos y trasladarlos a hospitales, mientras que los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se prepararon para recibir a los afectados.

Personal de la Décimo Sexta Zona Naval reforzó la seguridad perimetral y los accesos carreteros en la zona. El estallido, ocurrido a las 11:40 horas del 6 de diciembre sobre la avenida Rayón, dañó varios inmuebles y vehículos cercanos.

Por su parte, Alfredo Bedolla informó en sus redes sociales que de manera coordinada con autoridades federales se activaron servicios de emergencia por tierra y aire para trasladar a las personas heridas.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que dentro del vehículo siniestrado se encontraba un conductor, quien falleció en el lugar, y que dos personas más murieron tras ser trasladadas al hospital regional.

(FOTO: FGR)

Además, ocho policías comunitarios resultaron heridos; tres de ellos murieron mientras recibían atención médica. El alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, estimó en entrevista con Quadratín que la cifra de lesionados podría ascender a entre 20 y 25 personas, debido al alcance de la explosión.

Las personas heridas están siendo atendidas en centros médicos de Morelia. La FGR abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables y envió peritos especializados en explosivos para colaborar con la Fiscalía del Estado.

El operativo de seguridad en la zona incluye a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.