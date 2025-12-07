FGR indaga como terrorismo el ataque de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

Explosión Coahuayana Michoacán heridos (@Tipitapas/X)

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de las fiscalías especializadas en delincuencia organizada y terrorismo en el estado de Michoacán, iniciaron una carpeta de investigación en contra de quienes hayan planificado el ataque de coche bomba en contra de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana.

El comunicado también anunció que la FGR está trabajando a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) dentro del marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con los primeros reportes tras el ataque, el atentado que tuvo lugar en la calle Ignacio López Rayón en la colonia Centro del municipio de Coahuayana, dejó cinco muertos y cinco heridos, sin embargo, el alcalde municipal, Andrés Aguilar Mendoza, informó en entrevista para medios locales que los heridos ascienden entre 20 y 25 personas.

“La FGR ha iniciado y lleva a cabo la investigación a través de sus fiscalías especializadas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Asimismo, se inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”, se lee en el comunicado oficial de la FGR.

Marina desplegó aeronaves en Michoacán para atender a los heridos y elementos para investigar a los responsables

Tras los hechos ocurridos a las 11:40 horas del pasado 6 de diciembre, la Secretaría de Marina (Semar) informó que derivado de la explosión en Coahuayana se desplegaron cinco helicópteros navales para brindar atención a las personas heridas.

Dicho operativo incluyó:

3 helicópteros MI-17, el cual transportaba personal médico

1 aeronave Panther, con personal médico especializad

1 helicóptero Black Hawk, con personal de sanidad naval

Por su parte, el Gobierno de Michoacán informó que las personas lesionadas por la explosión se encuentran en centros médicos de la ciudad de Morelia para ser atendidos por especialistas, sin embargo, no se ha detallado el estado en el que se encuentran los civiles afectados.

Gobierno estatal anuncia despliegue de elementos federales en Coahuayana para cercar la zona vía aérea y terrestre

Tras el ataque bomba el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que ante la gravedad del ataque se activó de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para garantizar la asistencia médica urgente a los afectados e investigar a los atacantes.

Zepeda detalló que helicópteros del Gobierno estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Semar estaban en ruta hacia Coahuayana.

El funcionario también aseguró que las autoridades trabajarán coordinadamente para responder con rapidez y fortalecer la seguridad en la zona tras el ataque.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es atender inmediatamente a los heridos y dar con los agresores”, afirmó Zepeda Villaseñor.

Ataques contra la Policía Comunitaria habría sido una estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación para controla territorios

En entrevista para Infobae México, el especialista en materia de seguridad, David Saucedo, explicó que el ataque de coche bomba cerca de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana podría ser una estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar territorios dominados por La Familia Michoacana o cárteles rivales.

Saucedo mencionó que Cárteles Unidos (contrario al CJNG) estaría influyendo en los procesos electorales del municipio, lo que provoca que las autoridades estén operando a favor de ciertas bandas criminales, lo que causó el ataque en contra de la policía comunitaria y obligó a civiles a desplazarse del municipio.

“Los jaliscienses han reaccionado con ataques en contra de la policía comunitaria, sembrando minas terrestres, lanzando ataques con drones, colocando coches bomba (como lo ocurrido en Coahuayana) y utilizando tácticas de narcoterrorismo, que han inducido el desplazamiento de la población civil”, explicó el especialista.