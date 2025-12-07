Atole de plátano: una deliciosa bebida, ideal para preparar desde casa

Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, y entre sus múltiples variantes destaca el atole de plátano, una preparación cremosa, aromática y perfecta para los meses fríos. Con ingredientes accesibles y un proceso sencillo, esta receta continúa transmitiéndose de generación en generación en diversas regiones del país, especialmente en hogares donde los sabores tradicionales se mantienen vivos.

El atole de plátano no solo es apreciado por su sabor dulce y su textura espesa, sino también porque aprovecha un fruto abundante y de bajo costo. Además, su preparación se adapta fácilmente a los ingredientes disponibles en cada hogar, lo que lo convierte en una bebida ideal para acompañar desayunos, cenas o convivencias familiares.

Ingredientes

3 plátanos maduros

4 tazas de agua

2 tazas de leche (puede ser entera, deslactosada o vegetal)

1/2 taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 raja de canela

2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)

1 cucharadita de vainilla (opcional)

Esta receta se prepara a base de un fruto abundante y de bajo costo. Foto: (iStock)

Preparación

El primer paso consiste en pelar los plátanos y cortarlos en trozos para facilitar su cocción. Una vez listos, se colocan en una olla con dos tazas de agua y la raja de canela. La mezcla debe calentarse a fuego medio hasta que los plátanos estén suaves, un proceso que suele tomar entre 10 y 12 minutos.

Cuando los plátanos ya están cocidos, se retiran la canela y el exceso de agua —que puede reservarse— y se licúan junto con la leche y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. En este punto puede añadirse una cucharadita de vainilla para intensificar el aroma.

Por separado, en un recipiente pequeño, se diluyen las dos cucharadas de fécula de maíz en media taza de agua fría para evitar grumos. Esta mezcla es clave para lograr la consistencia espesa y característica del atole.

Posteriormente, la mezcla de plátano licuado se vierte nuevamente en la olla, se agrega el agua restante y se calienta a fuego medio. Cuando comience a calentarse, se añade la fécula disuelta sin dejar de mover con una cuchara de madera. El movimiento constante es fundamental para evitar que el atole se pegue al fondo o se formen grumos.

La bebida, reconocida por su textura y sabor, continúa siendo parte esencial de reuniones familiares y celebraciones. Foto: (Gemini IA)

El atole debe cocinarse por aproximadamente ocho a 10 minutos, hasta que adquiera una textura espesa y cremosa. Si se desea un atole más ligero, se puede agregar un poco más de agua o leche; en cambio, para una versión más espesa, basta con añadir un poco más de fécula.

El atole de plátano continúa siendo una opción económica, nutritiva y versátil. Ideal para acompañar tamales, pan dulce o simplemente para disfrutarlo por sí solo, esta bebida forma parte de la memoria gustativa de muchas familias mexicanas.

Su preparación sencilla permite que cualquiera pueda replicar la receta en casa y mantener viva una tradición que reúne a generaciones alrededor de la mesa.