Pastel helado de café: cómo prepararlo fácilmente en casa y lograr una textura cremosa

El pastel helado de café combina frescura, intensidad y textura cremosa en un postre ideal para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel helado de café es el postre que conquista a quienes buscan un equilibrio entre frescura, intensidad y una textura cremosa.

La combinación de una base crocante de galletas y un relleno suave, realzado por el aroma profundo del café, transforma cualquier sobremesa en una experiencia refrescante y sofisticada.

Originario de la repostería casera moderna, el pastel helado de café destaca por su sencillez, por lo que es común encontrar variantes que suman nueces, licor de café o capas extra de chocolate.

La base crocante de galletas y el relleno suave con café realzan el sabor sofisticado del pastel helado de café.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su presentación, con cobertura brillante y estructura firme, la convierte en una opción versátil tanto para reuniones familiares como para celebraciones especiales.

Receta de pastel helado de café

Esta receta de pastel helado de café garantiza un postre cremoso. Su principal secreto radica en el uso de crema y café instantáneo en la proporción justa, junto con una base de galletas trituradas que proporciona estabilidad y sabor.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Armado: 10 minutos

Congelación: mínimo 4 horas

Total: aproximadamente 4 horas y 25 minutos

La receta de pastel helado de café destaca por su sencillez y permite variantes con nueces, licor o chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200 g de galletas tipo María o de vainilla

100 g de mantequilla derretida

400 ml de crema de leche (nata)

200 g de queso crema

120 g de azúcar

12 g de café instantáneo disuelto en 80 ml de agua caliente

2 cucharaditas de gelatina sin sabor hidratada

2 cucharadas de agua fría (para la gelatina)

30 ml de café preparado (para la cobertura)

2 cucharadas de cacao en polvo (opcional, para decorar)

Cómo hacer pastel helado de café, paso a paso

Triturar las galletas hasta hacerlas polvo y mezclar con la mantequilla derretida. Presionar bien la mezcla en la base de un molde desmontable, asegurándose de compactarla con el dorso de una cuchara. Llevar al congelador por 15 minutos. En un bol, batir la crema de leche fría hasta que tome consistencia semi montada. En otro recipiente, mezclar el queso crema, el azúcar y el café instantáneo ya disuelto. Incorporar la gelatina previamente hidratada y disuelta en el microondas durante 10 segundos. Integrar la crema semi montada a la mezcla de café con movimientos envolventes. Evitar batir en exceso para que la mezcla no pierda aire. Verter el relleno sobre la base de galletas y alisar la superficie. Llevar al congelador al menos 4 horas. Antes de servir, prepara una cobertura rápida mezclando el café preparado con cacao en polvo (opcional) y extender sobre la superficie del pastel. Desmoldar cuando esté bien firme, usando un cuchillo caliente para cortar rebanadas limpias.

El pastel helado de café se puede decorar con cacao en polvo y se sirve en rebanadas limpias gracias a su firmeza.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional de cada porción de la receta

Calorías: 310 kcal aprox.

Grasas: 20 g

Carbohidratos: 28 g

Proteínas: 4 g

Azúcar: 18 g

Fibra: 1 g