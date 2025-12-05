Festival Navidad Mexicana 2025: todo sobre la feria GRATUITA de artesanías y gastronomía en CDMX

La Navidad es una de las celebraciones favoritas del año para los mexicanos. (Ilustración: Jesús Avilés)

El anuncio del Festival Artesanal y Gastronómico ‘Navidad Mexicana’ convoca a residentes y visitantes de la Ciudad de México a una experiencia dedicada a la temporada decembrina.

La edición de este año reunirá artesanía y gastronomía típica de fin de año en un escenario que combina historia y cultura nacional.

A continuación te compartimos los detalles sobre fechas, horarios y sede.

El valor de la artesanía y los sabores mexicanos en diciembre

La temporada navideña en México se distingue por una amplia gama de expresiones culturales donde la artesanía y la gastronomía ocupan un lugar fundamental. Durante diciembre, miles de familias buscan productos elaborados a mano que resalten la identidad nacional y enriquezcan las celebraciones. Entre los elementos más representativos se encuentran:

Piezas de cerámica y barro originarias de distintas regiones.

Textiles trabajados con técnicas originarias, como bordados y deshilados.

Joyería artesanal con materiales locales.

Productos alimenticios que rinden homenaje a la cocina navideña, como buñuelos, ponche, tamales y dulces típicos.

¿Qué encontrarás en el festival?

El Festival ‘Navidad Mexicana’ ofrecerá una selección de propuestas que destacan la creatividad y el sabor de la temporada. De acuerdo con los organizadores, los visitantes podrán:

Adquirir regalos y piezas decorativas exclusivas, incluyendo ornamentos de temporada, artículos de cerámica, textiles festivos y joyería mexicana.

Conocer la obra de creativos provenientes de distintas regiones del país, cada uno con estilos y técnicas propias.

Disfrutar una zona gastronómica con especialidades tradicionales de Navidad, preparada por cocineras y cocineros expertos en recetas como atole, buñuelos, tamales, ponche y otros platillos emblemáticos.

Asistir en familia o con amistades, ya que el evento está pensado para todas las edades e intereses.

ESte evento busca reunir un ambiente donde la cultura popular mexicana y el espíritu navideño se encuentren en un solo recinto, entre propuestas para todos los gustos y presupuestos.

Fechas, horarios y sede: guía para asistir

El Festival Artesanal y Gastronómico ‘Navidad Mexicana’ se realizará durante tres días: el 12, 13 y 14 de diciembre. El evento tendrá lugar en el histórico Museo Casa del Risco, ubicado en Plaza San Jacinto 15, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Los horarios establecidos son los siguientes:

Viernes 12: de 13:00 a 17:00 horas.

Sábado 13: de 10:00 a 19:00 horas.

Domingo 14: de 10:00 a 17:00 horas.

La sede fue seleccionada por su relevancia arquitectónica y su ubicación en uno de los barrios con mayor riqueza cultural del sur de la capital.

El acceso al festival también ofrece la oportunidad de recorrer las calles y casonas de San Ángel, reconocidas por su historia y ambiente festivo durante diciembre. La información más actualizada puede consultarse en canales oficiales del festival para confirmar detalles logísticos antes de asistir.

¿Tiene costo?

No, la entrada es libre. Sin embargo, las adquisiciones en los diversos emprendimientos al interior o el consumo gatronómico sí tiene sus propio costo.