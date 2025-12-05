Así reaccionó Alicia Villarreal a las declaraciones de su hija Melenie Carmona sobre su romance con Cibad Hernández

Alicia Villarreal y su hija Melenie (IG: @meleniecarmona)

Alicia Villarreal reaccionó a las declaraciones que su hija, Melenie Carmona, hizo en redes sociales sobre su romance con Cibad Hernández y distanciamiento.

La “Güerita Consentida” no respondió a su hija, pero sí respaldó su libertad de expresión y resaltó que su responsabilidad como madre es entenderla, quererla y apoyarla.

"En este caso, yo creo que es un tema que realmente lo tengo que llevar más cerrado porque mi tema como mamá, o sea, yo creo que tiene que ser así con mis hijos", declaró en una conferencia de prensa recuperada por el programa “Venga la Alegría”.

Y añadió: “Siento que está bien la manera en que se expresa la gente y la manera en que lo hacen, porque al final de cuentas es una nueva generación también y nosotros debemos de entenderlos, de apoyarlos, de quererlos y somos sus padres, debemos estar ahí siempre para ellos".

Al borde de las lágrimas, la cantante lamentó la situación que está atravesando con su hija. Y es que están distanciadas desde hace unas semanas por diferencias relacionadas con su separación de Cruz Martínez y su nuevo romance con Cibad Hernández.

"Nuestros hijos, para nosotros los padres, más a la mamá, los parimos, los cuidamos. Y yo creo que realmente somos los más comprometidos con la vida de ellos y son nuestros amores más, o sea, más incondicionales", declaró.

La cantante no compartió más información al respecto.

¿Alicia Villarreal celebrará Navidad con Melenie Carmona?

En ese mismo encuentro con los medios, la “Güerita Consentida” habló sobre la posibilidad de celebrar las fiestas decembrinas con su hija.

"Tenemos el plan normal, así como lo hemos tenido antes. Eh, Melanie está acostumbrada a hacer eso. Es una niña que ha dependido de mí toda su vida, toda su vida. Y ahorita ella, bueno, pues, ya va a cumplir un año que tiene su independencia y que tiene su pareja y está viviendo con su pareja. Entonces, con mis hijos, realmente, ella pasará tiempo con su papá, regresará con su mamá y mis hijos igual", explicó.

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre el romance de Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

La joven de 26 años realizó una transmisión en vivo en redes sociales, donde confirmó que está distanciada de su madre y confesó cómo reaccionaron, ella y sus hermanos, cuando se enteraron de su nuevo romance.

“Los tres (ella y sus hermanos) le escribimos un párrafo enorme diciéndole que estamos muy felices por ella, que estamos muy contentos porque haya encontrado a una persona, pero yo sí le pedí una cosa, que fuera prudente y prudente no ha sido. Yo sabía que si hacían todo este número, los Tiktoks, iban a empezar a preguntar qué opinamos”, comentó.

Melenie dejó entrever que fue por esa razón, aunado a la velocidad en la que ocurrió la separación de su madre y Cruz Martínez, que se distanció de su madre.

Además, aseguró que su principal interés es cuidar la relación que tiene con sus hermanos: “No pienso perder a mis hermanos por nada del mundo, pues esa es mi relación más importante en este momento”.

Por último, reiteró que, aunque está distanciada de su madre, sí la apoya en el proceso legal que sostiene en contra de su ex padrastro, Cruz Martínez, por presunta violencia.