Anaya amenaza con “quemar” a morenista por concesiones de agua tras choque con Noroña

Ricardo Anaya amagó con revelar concesiones de un senador de Morena.

La discusión de la Ley General de Aguas en el Senado de la República detonó un fuerte enfrentamiento político entre Morena y el PAN, luego de que el legislador Gerardo Fernández Noroña acusara a senadores panistas de ser “acaparadores de agua”, mientras que el coordinador del blanquiazul, Ricardo Anaya, respondió con una amenaza directa de exhibir a un integrante del oficialismo que, dijo, posee más concesiones que todos los panistas juntos.

El conflicto estalló durante el arranque del debate de la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Aunque el PAN presentó una moción suspensiva para frenar la discusión, el bloque oficialista la rechazó, lo que encendió los ánimos en el pleno.

En tribuna, Noroña ironizó con que el PAN no es el Partido Acción Nacional, sino el “PAAN, Partido Acaparador de Agua Nacional”, al asegurar que la oposición rechaza la reforma porque afecta intereses ligados a concesiones privadas del recurso hídrico.

“La reforma busca terminar con el mercado negro del agua y con los acaparadores”, sostuvo el morenista, al defender la reasignación de concesiones como parte del nuevo marco legal.

Panistas niegan acaparamiento y defienden concesiones

Sin que Noroña mencionara en ese momento nombres, el señalamiento encendió la respuesta de los senadores Francisco Ramírez Acuña, Miguel Márquez y Marko Cortés, quienes rechazaron categóricamente ser acaparadores de agua.

Senadores panistas defendieron públicamente sus permisos de uso de agua. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El senador Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, detalló que cuenta con una concesión para el riego de 27 hectáreas de limoneros en Tototlán, la cual utiliza 260 mil litros de agua para una producción anual aproximada de 300 toneladas.

“Los trámites están hechos conforme a la ley y la concesión se otorgó cuando yo no era funcionario público. Tenemos la conciencia tranquila”, afirmó. Añadió que, si se detecta alguna irregularidad, está dispuesto a que la autoridad le retire la concesión. “No hay ningún acaparamiento ni nada que ocultar. Que nos revisen”, sostuvo.

Por su parte, el senador Miguel Márquez reconoció que tiene dos terrenos en Guanajuato y Jalisco destinados a la producción de granos y ganado, aunque evitó dar cifras sobre el volumen de agua que utiliza.

“El agua es inodora, incolora e insípida; no le metamos ruido ni carroña política”, expresó. Aseguró que no temen la revisión de sus concesiones. “Si tenemos derecho y se hace buen uso, ¿por qué vamos a tener miedo? Estamos a favor de que se actúe contra los verdaderos acaparadores”, afirmó el exgobernador de Guanajuato.

Hasta el cierre del debate, el senador Marko Cortés no se había pronunciado públicamente.

Gerardo Fernández Noroña acusó al PAN de ser un “Partido Acaparador de Agua”. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Anaya contraataca: “Les va a salir el tiro por la culata”

El momento más tenso llegó cuando el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, lanzó una advertencia directa a la bancada de Morena, al asegurar que un solo senador del oficialismo concentra más volumen de agua concesionada que todos los panistas juntos.

“Nada más que métanse a la página de Conagua, porque hay un integrante de su bancada que él solito tiene tres veces más volumen de agua que todos los del PAN juntos. Aquí tengo el documento”, aseguró.

Anaya advirtió que, si Morena mantiene los señalamientos, él revelará públicamente la información, lo que desató reacciones inmediatas en el pleno. “Ahórrense su argumento, porque les va a salir el tiro por la culata”, sentenció.

El trasfondo: la nueva Ley General de Aguas

La confrontación ocurre en medio del debate por una reforma clave para la gestión del agua en México, que plantea una revisión profunda de las concesiones, mecanismos contra el acaparamiento y una nueva relación entre el Estado y los usuarios del recurso.

Desde Morena, se sostiene que existen intereses privados profundamente arraigados en el manejo del agua, mientras que desde la oposición se acusa que la reforma puede abrir la puerta a decisiones discrecionales del gobierno.