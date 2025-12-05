México

El Senado aprueba la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, envía al Ejecutivo Federal

Con 85 votos a favor y 36 en contra se aprobó el decreto para expedir la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales

Guardar
Con 85 votos a favor
Con 85 votos a favor y 36 en contra se aprobó el decreto para expedir la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales.(Senado de la República)

El Senado de México aprobó la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, tras un extenso debate que concluyó con el envío del proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para su publicación. Con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, la cámara alta respaldó el dictamen remitido previamente por la Cámara de Diputados, lo que permitirá establecer nuevas directrices para el acceso, uso y gestión del recurso hídrico en el país.

La votación, realizada en dos etapas, contó primero con el respaldo mayoritario al proyecto original. Posteriormente, se sometieron a discusión diversas reservas presentadas por senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, que buscaban modificar artículos específicos de la propuesta. Estas propuestas de cambio fueron rechazadas y el documento se aprobó conforme estaba planteado, con 82 votos a favor y 34 en contra en la votación particular.

Entre las intervenciones destacadas, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso reformar el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales. Su reserva fue sometida a votación electrónica en el pleno y quedó desestimada, recibiendo 35 votos a favor y 69 en contra, lo que consolidó la versión definitiva impulsada por la mayoría.

La nueva Ley General de
La nueva Ley General de Aguas indica que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.

El nuevo marco legal establece las bases, apoyos y modalidades para un acceso equitativo y sustentable al agua, reconociendo su carácter de derecho humano y su conexión con otras garantías individuales. La ley contiene disposiciones orientadas a garantizar el consumo personal y doméstico, la disposición y el saneamiento del agua, en línea con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México.

Además, el proyecto aprobado define los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para la tutela y gestión del recurso, así como los procedimientos para la participación social en la toma de decisiones y en las acciones de preservación. El documento incorpora criterios de equidad de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracionalidad, enfoque ecosistémico y atención a la diversidad etaria en la gestión y gobernanza del agua.

El dictamen contempla el fortalecimiento de los servicios públicos relacionados con agua potable y saneamiento, además de consolidar instancias de participación ciudadana y criterios de equidad en la administración y distribución del vital líquido. De acuerdo a lo informado por el Senado, una vez publicada, la Ley General de Aguas marcará un nuevo estándar nacional en la protección del derecho al acceso y uso sustentable de los recursos hídricos.

La decisión se tomó en
La decisión se tomó en un contexto marcado por la presión sobre los recursos hídricos, derivada de sequías, disputas sobre concesiones, expansión urbana y aumento en la demanda del sector agrícola. EFE/Cámara de Senadores/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ley General de Aguas, estos son los puntos clave

  • Reconoce de manera expresa el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico.
  • Determina que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua.
  • Elimina la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares.
  • Las concesiones de agua que no sean utilizadas serán recuperadas por Conagua para su reasignación.
  • Incorpora un catálogo de delitos hídricos que serán perseguidos de oficio.
  • Establece bases de políticas públicas con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad en la gestión del agua.
  • Introduce el concepto de responsabilidad hídrica como criterio para el acceso y uso sostenible.
  • Transforma el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua.
  • Modifica la estructura de pago de cuotas para evitar el acaparamiento del recurso.
  • Establece reglas claras y específicas para las concesiones de uso agrario.
  • Refuerza la detección de usos irregulares de agua y endurece el régimen de sanciones.
  • Vincula el agua a la Estrategia Nacional Hídrica.
  • Fortalece las atribuciones de los Organismos Operadores en extracción, potabilización, distribución y drenaje.
  • Obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en un plazo de 180 días tras la publicación de la Ley.
  • Ordena la creación de un Órgano Interno de Control para prevenir, investigar y sancionar violaciones al derecho humano al agua.
  • Señala la necesidad de mantener el diálogo con el sector agrícola para garantizar que el agua sea utilizada en la producción de alimentos.

Temas Relacionados

Ley General de AguasLey de AguasSenadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Senado aprueba en lo general y lo particular la Ley de Aguas

Sigue las actualizaciones en vivo de la discusión del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas

Senado aprueba en lo general

Operativo Guadalupe-Reyes iniciará con nuevas restricciones para reforzar seguridad en CDMX

El gobierno capitalino implementa medidas especiales ante el aumento de visitantes por las celebraciones guadalupanas, incluyendo coordinación interinstitucional

Operativo Guadalupe-Reyes iniciará con nuevas

Claudia Sheinbaum llega a Washington D. C. para el sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México sostendrá un encuentro con Donald Trump y Mark Carney antes del sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum llega a Washington

A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México

En este evento se definirá quiénes serán los primeros contrincantes a los que la selección mexicana enfrentará

A qué hora estarán disponibles

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 4 de diciembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Jugada ganadora y resultado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos en inmuebles

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

ENTRETENIMIENTO

Elenco completo de ‘Mirreyes vs

Elenco completo de ‘Mirreyes vs Godínez’ se reúne para un especial de Navidad este 2025

Este era el supuesto sueldo de Odalys Ramírez en Cuéntamelo Ya, de Televisa

Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

El payaso ‘Pipirín’ prepara show en la CDMX: fecha y sede

Arlen Hernández, del podcast ‘La Patrona’, sufre quemaduras de segundo grado en el rostro al hacer un trend viral

DEPORTES

A qué hora estarán disponibles

A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025