“Nuestro voto fue en contra”: Ricardo Anaya rechaza nombramiento de Ernestina Godoy en el Senado

Anaya arremete contra designación de Godoy: “México necesita una Fiscalía independiente”. Credito: cuartoscuro

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, encabezó las críticas al proceso que culminó con el nombramiento de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El legislador afirmó que la designación no se dio en condiciones de autonomía y que estuvo marcada por decisiones previamente acordadas dentro del oficialismo.

Anaya acusó directamente una falta de autenticidad en la salida de Alejandro Gertz Manero, señaló que el Senado aprobó como “causa grave” una renuncia que, en su opinión, no existió como tal.

“La renuncia no fue renuncia; lo que hizo fue informarle al Congreso que había sido invitado a ocupar una embajada”, reprochó.

“El nombramiento terminó mostrando más acuerdos políticos que autonomía institucional. Crédito: PAN

De acuerdo con su postura, Morena construyó una mayoría calificada desde 2024 “a la mala”, mediante presiones relacionadas con carpetas de investigación en fiscalías estatales.

Añadió que el procedimiento para elegir a Godoy se trató de una simulación, “Nosotros creemos que el proceso ha sido una absoluta simulación, por eso votamos en contra”, sostuvo.

El senador planteó su inquietud sobre la función que tendrá la Fiscalía en esta nueva etapa:

¿Será un instrumento para enfrentar al crimen organizado?

¿O se utilizará contra opositores, periodistas y activistas?

Ernestina Godoy ganó por unanimidad en el Senado

El nombramiento de Godoy fue aprobado con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, tras una sesión marcada por tensiones políticas. Movimiento Ciudadano aportó seis sufragios que permitieron consolidar la mayoría calificada.

Godoy llega a la FGR con la promesa de ordenar una institución marcada por conflictos y rezagos. Crédito: Cuartoscuro

La oposición dejó evidencia directa de su rechazo: Lilly Téllez escribió “No a la mafiocracia” en su boleta; Anaya marcó “Nulo”; y los 13 legisladores del PRI votaron en contra.

En respuesta, Morena defendió la elección: Ignacio Mier consideró que la FGR no debe ser un actor “decorativo”, sino un instrumento central para impartir justicia.

La salida de Gertz Manero

La controversia se originó cuando Gertz Manero comunicó su intención de aceptar una invitación diplomática.

Mientras Morena consideró este movimiento como una causa grave, la oposición acusó que se trató de un mecanismo para abrir espacio a un perfil cercano al Ejecutivo federal.

La salida de Gertz marcó el fin de una etapa en la que la FGR enfrentó tensiones internas y cuestionamientos externos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Previamente, las tres aspirantes de la terna propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum —Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Borjoges— comparecieron ante el pleno.

La mayoría de las preguntas se dirigió a Godoy y se centraron en autonomía institucional, persecución política y eficacia en las investigaciones.

Compromisos de la nueva titular de la FGR

Ernestina Godoy, ya designada para un periodo de nueve años, garantizó que su administración no incurrirá en prácticas de fabricación de culpables y aseguró que no habrá espacio para persecuciones políticas.

Además, prometió reforzar protocolos internos para evitar tortura, tratos crueles e irregularidades procesales.

Aseguró que trabajará con una política de puertas abiertas y bajo un esquema de coordinación estrecha con distintas autoridades para reducir la impunidad en el país.