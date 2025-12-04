Nuevo salario mínimo 2026: Top 10 profesiones y oficios MEJOR pagados en México

Los salarios deben en México deben ser pagados con moneda nacional Credito: cuartoscuro

El salario mínimo en México tendrá un aumento histórico a partir del primero de enero de 2026, determinando un nuevo panorama para profesionales y trabajadores calificados en el país.

A partir del próximo año, la actualización salarial impactará de forma contundente en diversas áreas, colocando a ciertos oficios y profesiones en la cúspide del tabulador nacional.

En esta nota, te presentamos el listado de los mejor remunerados según la tabla oficial emitida por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), con detalles precisos sobre cada puesto y su monto correspondiente.

La información resulta relevante tanto para quienes ya ejercen estas actividades como para quienes buscan entender el pulso actual del mercado laboral.

¿De cuánto será el salario mínimo en 2026?

Durante la conferencia matutina de el 03 de diciembre, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, confirmó ante medios nacionales el monto definitivo que regirá el salario mínimo en 2026.

El funcionario detalló que el salario mínimo general se ubicará de esta forma:

315.04 pesos diarios para la mayor parte del país

440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Durante su intervención, Bolaños López subrayó que el ajuste se logró tras un acuerdo entre el sector obrero, el empresarial y el Gobierno Federal.

Explicó que “logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas” y enfatizó que “se trata del nivel más alto que se ha tenido registro del salario desde el año de 1980″.

El secretario destacó que desde los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum se ha recuperado más del 154% del poder adquisitivo del salario mínimo, según estimaciones compartidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La información presentada en la mañanera remarcó el impacto del aumento: en la Zona Libre de la Frontera Norte el salario mínimo ha tenido un incremento acumulado de 204%, mientras que en el resto del país el avance es del 115%.

¿Cuáles serán las profesiones mejor pagadas según la tabla oficial de salarios mínimos 2026?

De acuerdo con el documento oficial de Conasami y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el tabulador distingue entre la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el resto del país, otorgando incrementos especiales para ciertos oficios.

Un profesional revisa informes financieros y utiliza una calculadora mientras analiza gráficos y datos en una tableta digital, reflejando el proceso de evaluación y gestión de finanzas empresariales en un entorno de oficina moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El top 10 de las profesiones y oficios mejor pagados queda de la siguiente manera:

Reportero en prensa diaria impresa – 705,46 pesos diarios (nacional y ZLFN) Reportero gráfico en prensa diaria impresa – 705,46 pesos diarios (nacional y ZLFN) Operador de Draga – 440,87 pesos diarios (ZLFN) / 384,25 (nacional) Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial – 440,87 (ZLFN) / 375,35 (nacional) Trabajador social, técnico – 440,87 (ZLFN) / 405,82 (nacional) Cocinero mayor en restaurantes – 440,87 (ZLFN) / 368,05 (nacional) Chofer de camión de carga en general – 440,87 (ZLFN) / 370,90 (nacional) Buldózer o traxcavo, operador – 440,87 (ZLFN) / 380,74 (nacional) Yesero, oficial – 440,87 (ZLFN) / 388,58 (nacional) Operador de maquinaria agrícola – 440,87 (ZLFN) / 362,32 (nacional)

Las cifras corresponden al salario diario que estos puestos deberán recibir como mínimo a partir de enero de 2026.

Puestos como el de reportero —en sus dos variantes principales— prácticamente duplican el salario mínimo general y encabezan por amplio margen el listado de las profesiones mejor remuneradas.

Ilustración conceptual sobre carreras tecnológicas del futuro, mostrando elementos de inteligencia artificial, robótica y análisis de datos como representación de las profesiones emergentes. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras actividades relacionadas con la operación de maquinaria o el nivel técnico especializado también figuran en los primeros lugares del escalafón salarial, reflejando una tendencia positiva hacia la profesionalización y la demanda de habilidades específicas en el mercado mexicano.

El tabulador completo y las listas oficiales permanecen publicadas por la Secretaría del Trabajo y pueden consultarse por sector y por oficio en sus canales institucionales.