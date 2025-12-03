Salario mínimo aumentará a 9 mil 582.47 pesos y a 13 mil 409 pesos mensuales en 2026, informa Sheinbaum

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social presentó la cantidad de aumento en el salario mínimo que estarán vigentes a partir del próximo 1° de enero del 2026.
Entre el sector obrero, empresarial y el gobierno federal definieron que los sueldos serán los siguientes, de acuerdo a la zona en la que se labora:
Salario mínimo general y profesionales
- Incremento del 13% de salario mínimo general: lo que implica que pasará de 278.80 pesos a 325.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales
Zona libre de la Frontera Norte
- Incremento del 5%: las personas pasarán de ganar 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que da un ingreso mensual de 13 mil 409.80 pesos.
Ante esto, Baruch destacó que “logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas”.
Información en proceso...
