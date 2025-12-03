México

Salario mínimo aumentará a 9 mil 582.47 pesos y a 13 mil 409 pesos mensuales en 2026, informa Sheinbaum

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social afirma que este incremento es el nivel más alto que se ha tenido desde 1980

Marath Baruch Bolaños López anuncia
Marath Baruch Bolaños López anuncia complemento para la pensión de los familiares de los mineros de Pasta de Conchos (Presidencia)

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social presentó la cantidad de aumento en el salario mínimo que estarán vigentes a partir del próximo 1° de enero del 2026.

Entre el sector obrero, empresarial y el gobierno federal definieron que los sueldos serán los siguientes, de acuerdo a la zona en la que se labora:

Salario mínimo general y profesionales

  • Incremento del 13% de salario mínimo general: lo que implica que pasará de 278.80 pesos a 325.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales

Zona libre de la Frontera Norte

  • Incremento del 5%: las personas pasarán de ganar 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que da un ingreso mensual de 13 mil 409.80 pesos.

Ante esto, Baruch destacó que “logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas”.

Información en proceso...

