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David Faitelson brinda su pronóstico para la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: “El control emocional también jugará”

El combinado azteca y el sudafricano serán los encargados de iniciar la máxima competencia internacional del balompié por segunda vez en su historia

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David Faitelson brindó su pronóstico para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. (Ilustración: Jesús Aviles)
David Faitelson brindó su pronóstico para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. (Ilustración: Jesús Aviles)

David Faitelson brindó su pronóstico para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El combinado azteca y el sudafricano serán los encargados de iniciar la máxima competencia internacional del balompié por segunda vez en su historia, pues cabe recordar que en 2010 ambas selecciones se vieron las caras en la misma instancia pero en Sudáfrica.

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Luis Chávez, de la selección mexicana, festeja con sus compañeros tras anotar ante Serbia en un partido amistoso realizado el jueves 4 de junio de 2026 en Toluca (AP Foto/Moisés Castillo)
Luis Chávez, de la selección mexicana, festeja con sus compañeros tras anotar ante Serbia en un partido amistoso realizado el jueves 4 de junio de 2026 en Toluca (AP Foto/Moisés Castillo)

Faitelson convencido de que México debería golear a Sudáfrica

David Faitelson sostuvo que el mayor reto para la Selección Mexicana en su debut ante Sudáfrica no está en el rival, sino en su propio desempeño. El analista de TUDN afirmó que, en condiciones normales, México debería imponerse con claridad en el Estadio Banorte, pero advirtió que el control emocional será un factor clave este jueves 11 de junio. Según Faitelson, el duelo representa un enfrentamiento del equipo tricolor contra sí mismo más que ante el conjunto sudafricano.

“Estoy convencido de que, más que México Vs. Sudáfrica, será México Vs. el propio México…En condiciones normales, una selección mexicana debería golear a los sudafricanos en el Estadio Azteca, pero el control emocional también jugará el jueves", escribió el periodista de TUDN.

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El comentarista recordó que en un Mundial ningún partido puede darse por ganado antes de jugarse.
El comentarista recordó que en un Mundial ningún partido puede darse por ganado antes de jugarse.

¿Cómo llegarán México y Sudáfrica al partido inaugural del Mundial 2026?

La preparación de la selección mexicana ha dejado sensaciones positivas luego de vencer 5-1 a Serbia el pasado 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez. El equipo dirigido por Javier Aguirre se apoyó en los goles de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, además de dos autogoles serbios, para sellar un triunfo que eleva la moral antes del debut mundialista.

Este resultado refuerza la idea de que México llega motivado y con una ofensiva en buena forma, lo que podría traducirse en una postura dominante en su primer compromiso del torneo.

En contraste, la selección sudafricana tuvo un cierre de preparación menos convincente. El equipo dirigido por Hugo Broos igualó 1-1 frente a Jamaica en su último ensayo, después de haber comenzado ganando por la mínima. La incapacidad para sostener la ventaja ante una escuadra caribeña compuesta mayoritariamente por futbolistas jóvenes ha generado inquietud en torno al rendimiento del conjunto africano.

El empate ante Jamaica siembra dudas sobre la solidez de Sudáfrica, justo en vísperas de enfrentar a un México que llega fortalecido.

La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)
La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)

Calendario de México y Sudáfrica en el Mundial 2026

México abrirá su participación el jueves 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica. Posteriormente, el equipo nacional se medirá ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra República Checa el 24 de junio, nuevamente en el Estadio Ciudad de México.

Calendario de México en el Mundial 2026

  • México vs Sudáfrica | 11 de junio 2026 a las 13:00 horas | Estadio Ciudad de México
  • México vs Corea del Sur | jueves 18 de junio a las 19:00 horas | Estadio Guadalajara
  • México vs República Checa | miércoles 24 de junio a las 19:00 horas | Estadio Ciudad de México
Integrantes del cuerpo técnico y jugadores de la selección mexicana de fútbol participan en un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Integrantes del cuerpo técnico y jugadores de la selección mexicana de fútbol participan en un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Por su parte, Sudáfrica disputará su segundo encuentro ante República Checa el 18 de junio en el Estadio Mercedes-Benz y enfrentará a Corea del Sur el 24 de junio en el Estadio Monterrey.

Calendario de Sudáfrica en el Mundial 2026

  • México vs Sudáfrica | 11 de junio 2026 a las 13:00 horas | Estadio Ciudad de México
  • Sudáfrica vs República Checa | jueves 18 de junio a las 10:00 horas | Estadio Mercedes-Benz
  • Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio a las 19:00 horas | Estadio Monterrey

La expectativa en torno al debut de México se centra en su capacidad para aprovechar el impulso de su última victoria y en la gestión de la presión local. Sudáfrica buscará corregir errores y demostrar que puede competir pese a las dudas generadas en su preparación.

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