Ceci Flores denuncia amenazas tras detención de implicados en la desaparición de su hijo y pide protección a Sheinbaum

Ceci Flores aseguró que no están dispuestos a vivir huyendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ceci Flores, madre buscadora, denunció que ha recibido amenazas tras la detención de siete personas relacionadas con la desaparición y asesinato de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, quien fue visto por última vez el 4 de mayo de 2019 en Sonora.

Flores relató que, tras los anuncios de la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre las detenciones, tanto ella como sus hijos comenzaron a recibir amenazas constantes que han provocado que teman por su vida.

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“Hemos tenido una persecución terrible. Hemos estado teniéndonos que trasladar de un lugar a otro, escondiéndonos. No sabemos por parte de quién ni sabemos por qué, pero lo más lamentable es que hay autoridades involucradas en ese tipo de amenazas y amedrentaciones”, expresó.

La activista señaló que estas acciones la han obligado a permanecer en movimiento y a vivir con temor por su seguridad y la de sus seres queridos.

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“Lamentamos enormemente que tengamos que sufrir las madres y la familia esta persecución por estar haciendo el trabajo que le corresponde a las autoridades”, afirmó, y remarcó que la búsqueda de personas desaparecidas debería ser responsabilidad del Estado, no de las familias.

Exige protección a las autoridades de Sonora y a la presidenta

La madre buscadora aseguró que tanto su familia como ella se niegan a vivir escondiéndose. Video: X/@CeciPatriciaF

Ante la situación de peligro, Ceci Flores hizo un llamado directo tanto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que garanticen su seguridad y la de su familia. Asimismo, insistió en que las amenazas y persecuciones no lograrán que detenga su labor.

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“Con todas las amenazas, con todas las persecuciones, con las amedrentaciones que me hagan a mí o a mi familia, no nos van a detener en la búsqueda”, aseguró.

Flores subrayó que, pese al miedo, continuará exigiendo justicia para su hijo Marco Antonio y continuará la búsqueda de su otro hijo Alejandro, quien sigue desaparecido.

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La madre buscadora fue enfática al señalar que su lucha se mantendrá, a pesar de los riesgos: “Aunque me amenacen, aunque me persigan, aunque me quieran desaparecer o me quieran matar, no me voy a detener”.

Ceci Flores localizó los restos de su hijo en marzo de 2026

Cabe recordar que la madre buscadora localizó los restos de Marco Antonio cuando se realizó un cateo el pasado 24 de marzo de 2026 en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26 en Hermosillo.

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En el lugar, halló fragmentos óseos con prendas de vestir, un celular y 11 casquillos de distintos calibres. Las pertenencias las identificó como pertenecientes a las de su hijo Marco Antonio, por lo que anunció su localización a través de redes sociales.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 cuando un comando armado lo interceptó en Bahía de Kino junto a su hermano menor, Jesús Adrián, mientras regresaban del trabajo; sin embargo, el segundo fue liberado días después.

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Tras obtener el perfil genético definitivo, las autoridades confirmaron que se trataba del hijo de Ceci Flores. Un mes después, la Fiscalía de Sonora informó la detención de cinco personas relacionadas con la desaparición y asesinato de Marco Antonio, los cuales hasta el momento ya suman siete hombres imputados por su presunta implicación en los hechos.

En su mensaje, Ceci Flores expuso el dolor que implicó para ella el observar a su hijo Marco Antonio al ser velado, y cómo esa imagen transformó su demanda inicial de reencuentro en una exigencia de justicia.

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“Antes decía: ‘Yo no quiero justicia, solamente quiero a mi hijo’. Pero cuando miré a mi hijo en una caja, me di cuenta que tenía que haber justicia para que ya no hubiera más repetición, porque nadie merece desaparecer”.

Alejandro Guadalupe Islas Flores el hijo de Ceci Flores, madre buscadora, que sigue desaparecido

Finalmente, aseguró que continuará en la búsqueda de su segundo hijo Alejandro Guadalupe, quien desapareció el 30 de octubre de 2025 cuando fue privado de la libertad en la carretera de Juan José Ríos en Sinaloa.

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“No me voy a detener, no voy a descansar y esto va a ser sin piedad para quienes le arrebataron la vida a mi hijo. Yo no voy a tener la piedad que ellos no tuvieron con mi hijo”, sentenció.