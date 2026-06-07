Rosa María Noguerón descarta a Yeri Mua y Emiliano Aguilar en La Casa de los Famosos México

Rosa María Noguerón aclara que varios nombres que circulan en redes no forman parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. (Foto: cortesía)

La producción de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos volvió a colocarse en el centro de la conversación tras las declaraciones de Rosa María Noguerón, quien fue directa al ser cuestionada sobre posibles incorporaciones al elenco.

En medio de rumores, la productora dejó claro que varios nombres mencionados por el público no forman parte del proyecto.

En el mismo encuentro con medios, Noguerón defendió la esencia del programa y subrayó que el interés de los participantes no está en el dinero, sino en la conexión con la audiencia. “Ninguno solo nos ha preguntado siquiera cuánto representa el reconocimiento final”, señaló.

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Emiliano Aguilar queda fuera del reality y la producción responde

La productora sostiene que en La Casa de los Famosos el interés de los participantes se centra en conectar con la audiencia y no en el dinero del reconocimiento final. - (@emiliano_aguilar.t)

La productora confirmó que Emiliano Aguilar no será parte del proyecto, aunque dejó abierta una posibilidad a futuro. “Nos encanta, es una gran personalidad”, expresó, al tiempo que reconoció que sí existieron conversaciones previas.

Sin embargo, explicó que factores externos impidieron concretar su participación. “Por asuntos que estaban fuera de nuestras manos, no se logró concretar”, añadió, aclarando que la decisión no dependió únicamente de la producción.

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A pesar de su ausencia en esta edición, Noguerón no cerró la puerta definitivamente: “No quitamos el dedo del renglón de que algún día Emiliano puede estar en la casa”.

Yeri Mua nunca estuvo en negociaciones formales

Emiliano Aguilar queda fuera de La Casa de los Famosos México, aunque la producción admite que sí hubo conversaciones previas. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Sobre Yeri Mua, la postura fue aún más directa. La productora descartó cualquier tipo de negociación en curso y explicó que no existieron pláticas formales para integrarla al reality.

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De acuerdo con sus declaraciones, la creadora de contenido no estaría dispuesta a permanecer tanto tiempo aislada. “Ella no está convencida de encerrarse tanto tiempo”, comentó durante la conversación con la prensa.

El tema tomó fuerza en redes sociales, pero Noguerón fue clara al desmentirlo desde el inicio: no hubo acuerdos ni acercamientos concretos en esta temporada.

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Rumores sobre Sol León y otros nombres en circulación

La productora desmiente el rumor sobre Sol León y asegura que nunca habló con ella para integrarla a La Casa de los Famosos México. - (La Mansión VIP)

Otro de los puntos abordados fue la supuesta participación de Sol León, rumor que también fue desmentido por la producción. “Nunca hablamos con Sol León”, afirmó la productora sin rodeos.

Aun así, reconoció su presencia digital y el interés que genera entre el público. “Es un gran personaje”, añadió, dejando entrever que su nombre ha sido considerado en el entorno de la conversación mediática.

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El equipo del programa insistió en que la selección de participantes responde a criterios de producción ya establecidos y no a especulaciones externas que circulan en redes.

El formato del reality y la filosofía detrás del casting

TelevisaUnivisión prepara el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México después del Mundial 2026, sin fecha oficial ni lista definitiva de participantes. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Noguerón también aprovechó el espacio para defender el concepto del programa, recordando la trayectoria del formato. “Big Brother, La casa de los famosos es la madre y el padre de todos los realities”, afirmó.

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En su explicación, destacó que el proyecto se basa en un modelo probado internacionalmente y en la conexión con el público. “Quien pega primero, pega más fuerte”, dijo al hablar de la estrategia del programa.

Finalmente, insistió en que el éxito del reality no depende solo del elenco, sino de su capacidad para conectar con la audiencia y mantenerse vigente temporada tras temporada.

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Contexto de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México- Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

La Casa de los Famosos México es un reality show transmitido en la televisión nacional que reúne a celebridades, influencers y figuras del espectáculo para convivir aisladas bajo vigilancia las 24 horas del día. Los participantes enfrentan retos y nominaciones semanales hasta que solo cinco llegan a la final, y el público determina al ganador mediante votación.

El formato ha generado conversación constante en redes sociales por sus estrategias, alianzas y conflictos dentro de la casa. La producción, a cargo de TelevisaUnivisión, prepara la cuarta temporada para estrenarse después del Mundial 2026, posiblemente a finales de julio o agosto. Aún no hay fecha oficial ni lista definitiva de participantes, aunque ya se han filtrado nombres de posibles habitantes y la productora Rosa María Noguerón asegura que la negociación con celebridades y creadores de contenido sigue en marcha.

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La franquicia se consolida como uno de los realities más populares en México desde su estreno en 2023, con episodios marcados por polémicas, interacciones virales y una fuerte presencia digital. El formato de convivencia extrema y competencia mantiene la atención del público, mientras la expectativa por el nuevo elenco y las novedades del programa continúa creciendo a semanas de su probable regreso.