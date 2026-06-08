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¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Checa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

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Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM informa en vivo el estatus de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este domingo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM654

Destino: St Domingo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:15

Estado: Demorado

Vuelo: CM149

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 01:20

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4750

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

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¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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