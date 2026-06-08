Tranquilas y organizadas: estas y otras características que tienen las personas puntuales, según la psicología

Una mujer trabaja diligentemente en su laptop en un escritorio moderno, aprovechando la luz natural de una amplia ventana en un ambiente que inspira productividad y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la puntualidad en Latinoamérica suele no ser una cualidad muy practicada, especialistas en psicología señalan que quienes la tienen suelen tener rasgos de personalidad que pueden ser positivos, contrario a lo que podría pensarse.

Y es que llegar temprano a una cita suele relacionarse con puntualidad, organización y una mayor tranquilidad, porque esa conducta no solo expresa buena educación, sino una forma de bienestar mental asociada con la planeación cotidiana.

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Esa práctica también se vincula con una reducción de complicaciones diarias y con una sensación de paz mental como resultado de organizar con eficiencia lo que hacen cada día, por lo que son personas que conservan un estado de bienestar general.

Así lo expresó Sandra Farrera, psicóloga clínica y pericial quien señaló al diario El Comercio que quienes acostumbran anticiparse a la hora pactada suelen ser responsables y ordenados en distintos aspectos de su vida.

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Esa característica no se limita a llegar a tiempo, sino que también aparece en la manera en que cumplen obligaciones dentro de un plazo adecuado.

Diversos estudios sobre comportamiento humano asocian esta conducta con un principio ético. Bajo esa idea, la persona busca honrar sus acuerdos y proyectar confianza hacia los demás.

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La planeación cotidiana y la eficiencia para organizar el día se vinculan con bienestar mental y menos complicaciones diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puntualidad se asocia con autocontrol y menor procrastinación

En una conversación con The New York Times la doctora Diana De Lonzo explicó que las personas puntuales comparten dos rasgos: buen autocontrol y menor tendencia a procrastinar. Esa combinación ayuda a que afronten sus actividades sin aplazarlas, incluso cuando se trata de tareas tediosas o aburridas.

De acuerdo con esa explicación estos individuos suelen regular mejor sus emociones. También mantienen reacciones más equilibradas frente a sus pendientes diarios.

La respuesta central que plantea el texto es que una persona que siempre llega temprano no solo administra mejor su tiempo: también tiende a sentirse más serena y preparada antes de un compromiso social, laboral o personal.

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En esa lectura, la puntualidad funciona como una herramienta para prevenir contratiempos y elevar la confianza personal.

Administrar el tiempo y llegar temprano ayuda a sentirse sereno y preparado, además de prevenir contratiempos y elevar la confianza personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puntualidad excesiva también puede relacionarse con ansiedad

A pesar de los beneficios, Farrera también advirtió que la puntualidad llevada al extremo puede tener otra lectura psicológica. Algunas personas con este hábito marcado podrían presentar ansiedad o un perfil hiperactivo.

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La especialista agregó que en esos casos puede existir una sensación persistente de anticipar los peores escenarios. Para evitar que eso ocurra, toman precauciones y procuran llegar con suficiente anticipación.

El texto también aclara que la falta de puntualidad no define por sí sola a alguien como irresponsable. Existen métodos para mejorar ese hábito, aunque el cambio depende de la necesidad de dejar atrás esa conducta.

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