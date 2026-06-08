México obtiene primer lugar en transformación digital gubernamental en los Premios Latam Digital 2026

Gobierno de México es reconocido como líder regional en transformación digital en Bogotá.

El Gobierno de México obtuvo el primer lugar en la categoría de Transformación Digital Gubernamental durante la décimo tercera edición de los Premios Latam Digital 2026, celebrada en Bogotá, Colombia.

El reconocimiento fue otorgado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) por el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en facilitar la relación de la ciudadanía con las instituciones públicas.

PUBLICIDAD

La distinción se entregó dentro del pilar de gobierno digital, una categoría que evalúa iniciativas capaces de modernizar la administración pública mediante herramientas tecnológicas que agilicen procesos, reduzcan obstáculos burocráticos y mejoren el acceso a servicios gubernamentales.

Digitalización de trámites impulsa el reconocimiento internacional

Entre los aspectos considerados por el comité evaluador destacó la estrategia de simplificación administrativa impulsada por la ATDT.

México obtiene el primer lugar en Transformación Digital Gubernamental en los Premios Latam Digital 2026. Crédito: ATDT

El organismo ha planteado la meta de reducir a la mitad el catálogo de trámites gubernamentales y digitalizar el 80 por ciento de estos procedimientos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información presentada durante la evaluación, hasta ahora se han eliminado 1,397 trámites, con el objetivo de alcanzar la supresión de 1,802 requisitos antes de concluir 2026.

Estas acciones buscan disminuir tiempos de espera, reducir costos para la población y facilitar la realización de gestiones a través de plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Llave MX y tecnología pública, entre los proyectos destacados

Otro de los elementos valorados fue la creación de Llave MX, una plataforma de identidad digital diseñada para unificar el acceso a diversos sistemas gubernamentales mediante un mecanismo de autenticación único.

Llave MX se consolida como pieza clave de la transformación digital del gobierno mexicano.

Además, se tomaron en cuenta los esfuerzos orientados a reducir la brecha digital y el desarrollo de soluciones tecnológicas propias, una estrategia que busca disminuir la dependencia de proveedores privados y optimizar el uso de recursos públicos.

PUBLICIDAD

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

Desarrollo de aplicaciones y plataformas digitales para trámites y servicios.

Implementación de sitios web enfocados en mejorar la atención ciudadana .

Creación de la plataforma de identidad digital Llave MX .

Simplificación de procesos administrativos en distintas dependencias.

Estrategias para ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en la población.

Premios Latam Digital evalúan innovación e impacto regional

Los Premios Latam Digital son considerados uno de los principales reconocimientos en materia de innovación tecnológica en América Latina.

Premios Latam.

El certamen reúne proyectos de gobiernos, instituciones y organizaciones de distintos países de la región.

La evaluación contempla catorce pilares temáticos y múltiples categorías relacionadas con gobierno digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, comercio electrónico y marketing digital, entre otras áreas.

PUBLICIDAD

Para seleccionar a los finalistas y ganadores, el comité analiza criterios como innovación, creatividad, impacto social, resultados obtenidos, calidad técnica, sostenibilidad, escalabilidad y estrategia de comunicación.

La metodología combina la valoración de especialistas con la participación del público.

México, país invitado de honor en Latam Digital 2026

En la misma categoría participaron proyectos de gobiernos locales mexicanos, así como iniciativas provenientes de Colombia, Perú y República Dominicana.

Gobierno de México es reconocido como líder regional en innovación y gobierno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esta edición, México también recibió la distinción de “País Invitado de Honor”, reconocimiento otorgado por la articulación de su ecosistema tecnológico y por las estrategias implementadas para impulsar la innovación digital en el sector público.

PUBLICIDAD

Los organizadores señalaron que la experiencia mexicana refleja cómo la incorporación de herramientas tecnológicas puede contribuir a modernizar los servicios gubernamentales cuando existe una coordinación institucional enfocada en la utilidad pública y la inclusión social.

El reconocimiento posiciona al país como uno de los referentes regionales en materia de transformación digital aplicada a la gestión gubernamental.