Este es el grado de estudios de Ernestina Godoy, nueva fiscal de la república

La nueva titular de la FGR también fue senadora de Morena

El Senado de México aprueba con mayoría la designación de Godoy Ramos tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La tarde de este 3 de diciembre Ernestina Godoy Ramos fue designada nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), este nombramiento marca un hito en la historia de México, pues se convierte en la primera mujer en encabezar este organismo desde la reforma que transformó la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

¿Qué estudió Ernestina Godoy?

El perfil de Ernestina Godoy destaca por su trayectoria en el ámbito jurídico y político. Nacida en Ciudad de México el 17 de enero de 1954, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo su título en el 2004.

Hasta su nombramiento como nueva titular de la FGR este 3 de diciembre, Ernestina Godoy no ha realizado estudios de posgrado ni alcanzado otro título, por lo que su escolaridad es la licenciatura en derecho por la UNAM.

¿Cuáles son los antecedentes de Ernestina Godoy?

La terna propuesta por Claudia Sheinbaum incluyó a Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. Foto: x/ @ErnestinaGodoy_

Su cercanía con la presidenta Sheinbaum y su participación en el proyecto político de Morena han llevado a Ernestina Godoy a ocupar cargos de relevancia tanto en la capital como en el gobierno federal.

Entre las responsabilidades previas de Ernestina Godoy figuran la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (2020-2024), la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (2018-2020), y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal desde el 1 de octubre de 2024.

A lo largo de su carrera, Godoy también se desempeñó como directora general de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal y directora general jurídica y de estudios legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal. Su experiencia legislativa incluye cargos como diputada local, federal y senadora.

Ernestina Godoy se vuelve titular de la FGR

Godoy Ramos cuenta con una amplia trayectoria jurídica y política. Es licenciada en derecho por la UNAM. REUTERS/Raquel Cunha

El relevo en la FGR se concretó tras un proceso parlamentario que aceleró la transición luego que Alejandro Gertz Manero presentara su renuncia el pasado 27 de noviembre y fuera aprobada por el Senado el mismo día.

La sesión del Senado celebrada el miércoles 3 de diciembre de 2025 estuvo centrada en la discusión y votación de la terna propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, integrada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La Cámara Alta, con 75 votos a favor y 29 en contra, determinó que el asunto debía tratarse como de urgente resolución.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció que, tras aprobar la urgencia, cada grupo parlamentario formularía preguntas a las aspirantes, quienes expusieron sus propuestas y respondieron a los cuestionamientos de los senadores.

La nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos promete combatir la impunidad. Crédito: Cuartoscuro

En su intervención ante el pleno, Ernestina Godoy enfatizó: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que no habrá impunidad.

El resultado de la votación fue: Ernestina Godoy recibió 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, según informó la Mesa Directiva. Tras la votación, la nueva fiscal rindió protesta y recibió la constancia que acredita su designación para un periodo de 9 años al frente de la FGR.

Exatlón México: quién gana la

Beca Rita Cetina: quiénes serán

Por esta razón José Eduardo

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los 3 alimentos
Exigen que el Plan Michoacán

Exatlón México: quién gana la

México ya conoce sus rivales

