“No fabricaremos culpables ni habrá persecución política”, asegura Ernestina Godoy, aspirante a FGR

Godoy asumió la Fiscalía Especial de Control Competencial tras la salida inminenente de Alejandro Gertz Manero | X / @ErnestinaGodoy_

Ernestina Godoy, una de las aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) compareció ante el Senado de la República y durante su discurso destacó que, en caso de que sea elegida, su administración no fabricará delitos y no realizará persecución política.

La comparecencia de las tres mujeres seleccionadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dirigir la FGR comparecieron el 3 de diciembre.

“No es un premio”

“Este respaldo no es un premio, es un mandato, es una demanda urgente para construir una Fiscalía que estar a la altura de los tiempos, que ponga al centro a las víctimas”, es parte de lo expresado por Godoy.

De igual manera, la mujer que tomó el control de la Fiscalía Especial de Control Competencial, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, habló sobre los ejes que la institución tomará en caso de que ella sea la seleccionada para el cargo.

Ernestina Godoy es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM (Jovani Pérez)

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que no habrá impunidad". Añadió que es necesario presentar un plan estratégico de procuración de justicia, el cual tendría el objetivo de fortalecer la labores de inteligencia, investigación y judicialización.

Ante las palabras de Godoy, algunos de los asistentes reaccionaron con aplausos. La mujer comentó que la persecución de delitos debe tener como base datos georreferenciados, además de patrones delictivos, así como estructuras criminales y capacidades institucionales.

De igual manera, destacó que la labor de la FGR es también priorizar y segmentar casos, además de realizar averiguaciones basadas en investigación científica. “Una Fiscalía que investiga todo por igual, no investiga nada con eficacia”.

La evolución del fenómeno criminal

Asimismo, Godoy aseguró que los criminales han modificado su forma de operar. Además de que resaltó la existencia de la “macrocriminalidad”, delitos altamente complejos y que requieren el desarrollo de una inteligencia institucional.

Entre las actividades mencionadas por Ernestina Godoy están la trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, trafico de armas y de fentanilo.

“Enfrentamos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal. Hoy, el crimen opera con tecnologías sofisticadas, con presencia transnacional y con estructuras financieras complejas, no es un fenómeno local, es global”, agregó.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...