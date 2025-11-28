¿Quién es Ernestina Godoy, posible relevo de Gertz Manero en la FGR?

Ernestina Godoy, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es uno de los perfiles que se han mencionado como posible candidata a la titularidad de la Fiscalía General de la República. (Foto: x/ @ErnestinaGodoy_)

La tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025, una noticia ha acaparado los reflectores, la salida de Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, se ha confirmado, tras darse a conocer la carta de renuncia presentada ante el Senado de la República por parte del fiscal.

Su salida ha generado que distintos perfiles se comiencen a nombrar como posibles sucesores, como es el caso de la actual consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, de quien ya se dice que es la principal propuesta para sustituir a Gertz Manero.

Este es el perfil de Ernestina Godoy Ramos

Ernestina Godoy Ramos nació en Ciudad de México el 17 de enero de 1954, es licenciada en Derecho por la UNAM, su cercanía a la presienta de México, Claudia Sheinbaum, la llevó a ocupar desde el 1 de octubre de 2024 el cargo de consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Los lazos con la mandataria vienen de hace tiempo, incluso mantiene una relación cercana con el proyecto político de Morena, esto ha propiciado que ocupe cargos de relevancia dentro de la administración de la llamada “4T”, tanto en la CDMX como en el gobierno federal.

Su experiencia va desde cargos en la política, el legislativo y la administrativa, siendo la última el motivo de que tomara mayor relevancia en la vida pública de la capital y el país.

Ernestina Godoy ha sido cercana a Claudia Sheinbaum. REUTERS/Raquel Cunha

Entre los cargos que ha ostentado se encuentran los siguientes:

Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (2020-2024)

Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (2018-2020)

Directora General de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, Distrito Federal (2009-2012)

Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal (2008-2009)

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (2000-2008)

Ricardo Monreal destaca perfil de Godoy

En conferencia de prensa, el Coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal opinó que tanto el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien también ha sido nombrado como posible sustituto, y la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy, poseen trayectorias profesionales destacadas: “Son honorables, honestos, con capacidades jurídicas”, afirmó.

El diputado destacó el trabajo de Gertz Manero: "es un hombre estudioso, serio, un buen fiscal, del que no creo que actúe por protagonismo, sino con eficacia en su función”.

Esta es la razón por la que el titular de la FGR presentó su renuncia

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”, dice la carta presentada por Gertz Manero.

Gertz Manero envía carta de renuncia al Senado de la República.

La carta firmada por Gertz Manero ratifica que seguirá siendo trabajando en cercanía al gobierno de Sheinbaum, por lo que: “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”.

El fiscal insta al Senado de la República para dar trámite a su renuncia y al nuevo nombramiento que le ha otorgado Sheinbaum: “se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia”.