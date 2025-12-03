El Senado elige a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

Ernestina Godoy Crédito: Cuartoscuro

El Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría calificada el nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupará por los siguientes nueve años.

La Mesa Directiva informó que Godoy Ramos recibió 97 votos, 11 votos fueron nulos y otros 19 fueron en contra de la terna. Acto seguido, Ernestina Godoy Ramos rindió protesta como nueva Fiscal General y recibió la consatancia que acredita su designación.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que no habrá impunidad", aseguró Ernestina Godoy ante los senadores.

La ex Consejera Jurídica de la Presidencia fue respaldada por los legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que las bancadas del PAN y PRI cuestionaron la independencia que mantendrá respecto al Poder Ejecutivo.

Ignacio Mier, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena defendió que la independencia de la Fiscal no significa aislamiento, y señaló que Ernestina Godoy posee experiencia en materia de justicia y aseguró que tendrá el temple institucional para trabajar de manera coordinada con otras instituciones.

Godoy, quien cuenta como como Fiscal General de la Ciudad de México, fue elegida por encima de Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

“La coordinación no implica subordinación”, indicó Godoy Ramos durante su presentación ante el pleno del Senado, subrayando que la autonomía solo se consolida mediante la cooperación diaria.

Ramos aseguró que combatir la impunidad requiere una atención directa a las causas de la violencia, el incremento de esfuerzos en investigación e inteligencia, y el trabajo conjunto entre el gabinete de seguridad federal y los gobiernos estatales.

Por ello, inistió en que durante su gestión no se fabricarán culpables, ya que la FGR no funcionará como origen de ilegalidad.

El Senado destacó que se trata de la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque se debe recordar que antes de la reforma, Marisela Morales dirigió la PGR.

El Senado vota en fast track la terna enviada por la presidenta Sheinbaum

La sesión ordinaria de este miércoles en el Senado se concentró en la selección de la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la terna integrada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán fuera recibida oficialmente para su discusión.

Con setenta y cinco votos a favor y veintinueve en contra, la Cámara Alta determinó que el asunto debía ser tratado como de urgente resolución, lo que permitió que el debate se programara para este mismo miércoles.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, anunció que, tras la aprobación de la urgencia, se procedería a la formulación de preguntas por parte de cada grupo parlamentario a las tres candidatas, quienes ya se encontraban presentes en el recinto legislativo para comparecer.

De este modo, el proceso de selección se aceleró, permitiendo que las aspirantes expusieran sus propuestas y respondieran a los cuestionamientos de los senadores en una misma jornada.