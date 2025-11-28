México

Este es el músculo que debes fortalecer para quemar una mayor cantidad de grasa

Incrementar la masa muscular de este zona ayuda usar la grasa incluso cuando se encuentra en reposo

Incluir ejercicios específicos para esta zona puede ayudar a fortalecerlo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es importante saber que son los músculos la parte del cuerpo que más quema grasa para usarla como energía debido a que son el mayor componente del de nuestro organismo.

Y aunque todos usan la grasa para esta función la ciencia ha indetificado que existen algunos que suelen tener un mayor gasto energético.

En este sentido, diversos especialistas de la Universidad de Houston y la Universidad de Barcelona dieron a conocer de manera reciente que existe un músculo que parecer quemar grasa con mayor fácilidad que la mayoría en nuestro cuerpo.

Se trata del músculo sóleo es un músculo ubicado en la parte posterior de la pierna, debajo del músculo gastrocnemio (gemelo) y que forma parte de los músculos de la pantorrilla. Además, este músculo se extiende desde la parte superior de la tibia y el peroné hasta insertarse en el talón a través del tendón de Aquiles.

Es un músculo resistente y esencial para la postura y la movilidad diaria y aunque sin duda pasa desapercibido este ayuda a quemar más cantidad de grasa de la que podrías pensar, por lo que sin duda querrás incluirlo en tu rutina de ejercicio.

El sóleo participa en la flexión plantar del pie, es decir, permite empujar el pie hacia abajo, movimiento fundamental al caminar, correr o mantenerse de pie. (clinicamartingomez.es)

Por qué al músculo sóleo se el asocia con la capacidad de quemar grasa

El músculo sóleo se asocia con la capacidad de quemar grasa porque está formado en gran parte por fibras musculares de tipo I, conocidas como fibras de contracción lenta.

Estas fibras tienen una alta densidad de mitocondrias y una gran capacidad para utilizar oxígeno y oxidar ácidos grasos, es decir, transformar la grasa en energía durante actividades prolongadas y de baja intensidad, como caminar o permanecer de pie.

El sóleo se activa constantemente durante el mantenimiento de la postura y desplazamiento, por lo que su participación en el metabolismo de las grasas es relevante.

Su función continua contribuye significativamente al consumo y oxidación de lípidos en el organismo, lo que explica su relación con la quema de grasa y la razón por la cual si lo fortaleces mediante el ejercicio lograrás tener una máquina quema grasa en tu interior.

Este músculo puede llegar a ser olvidado en las rutinas de entrenamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos son algunos de los mejores ejercicios para fortalecer el músculo sóleo

Algunos ejercicios eficaces para fortalecer el músculo sóleo y que logre quemar grasa incluso estando en reposo se incluyen los siguientes:

  • Elevaciones de talones sentado: Sentarse en una silla o banco con los pies apoyados en el suelo. Colocar peso sobre las rodillas (puede ser una mancuerna o barra) y elevar los talones manteniendo la punta de los pies en el suelo. Bajar de forma controlada y repetir la secuencia. Este ejercicio aísla y trabaja directamente el sóleo.
  • Elevaciones de talones con rodillas flexionadas: Apoyar las manos en una pared o respaldo de silla, flexionar un poco las rodillas y elevar los talones al máximo. Mantener la posición unos segundos al subir y luego bajar lentamente. Realizar varias repeticiones.
  • Caminar de puntillas: Caminar despacio sobre la punta de los pies con las rodillas levemente flexionadas durante varios minutos. Es una forma simple y efectiva de activar el sóleo junto con otros músculos de la pantorrilla.
  • Saltos bajos con rodillas flexionadas: Saltar suavemente sobre el sitio manteniendo las rodillas dobladas. Aterrizar en la punta de los pies para enfatizar el trabajo del sóleo.
(Captura de video: YouTube)

Realizar estos ejercicios dos o tres veces por semana ayuda al fortalecimiento progresivo del músculo sóleo y contribuye a mejorar la resistencia en la zona de las pantorrillas.

