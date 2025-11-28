Senado acepta la renuncia de Alejandro Gertz Manero: abre proceso para nuevo titular de FGR

Alejandro Gertz Manero. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El Pleno del Senado de la República aceptó por mayoría calificada, este jueves después de las 18:00 horas, la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República.

Con 74 votos a favor de aceptar la renuncia de Alejandro Gertz Manero, y 22 en contra, el Senado avaló su salida, con lo que la Cámara alta inició el proceso su su relevo en la FGR.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, ordenó dar cuenta de esta resolución a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al propio Alejandro Gertz Manero.

De inmediato, la Mesa Directiva integró a la orden del día la emisión de la convocatoria para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La Mesa Directiva señaló que la convocatoria estará abierta a partir del viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, periodo en el que las personas aspirantes deberán enviar su documentación, acompañada de un ensayo y un análisis sobre la problemática del país en materia de justicia y seguridad.

El Senado adelantó que la persona sucesora de Gertz Manero, además de cumplir con los requisitos formales, deberá poseer un perfil altamente técnico, pues el cargo implica la responsabilidad de conducir al Ministerio Público de la Federación.

Senado votó de manera urgente la renuncia de Alejandro Gertz Manero

Antes se someter a votación la renuncia, Laura Itzel Castillo destacó la relevancia del asunto y solicitó a la Asamblea dispensar los trámites al documento por tratarse de un asunto de urgente resolución, y así, sometió la renuncia a votación de los legisladores.

De manera unánime, los legisladores aceptaron dispensar los trámites y discutir de manera inmediata la salida del titular de la FGR, por tratarse de un asunto de relevancia nacional.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que su fracción parlamentaria votará en contra debido a que la intención de cambiar de cargo (a embajador) no debe aceptarse como una causa grave.

Las bancadas del PRI y del PAN también se pronunciaron en contra de aceptar la renuncia, pues consideraron que se trata de un movimiento político y no un caso grave, como señala la ley.

Por su parte, el Partido Verde reconoció que la ley estipula que el cargo es irrenunciable, pero consideró que tomar la “literalidad de la ley sería un absurdo jurídico”, pues no hay causa más grave que “una persona ya no quiera seguir al frente de la responsabilidad”.

Por esta razón, el PVEM propuso dar comienzo al proceso de selección de un nuevo, o nueva, fiscal General de la República.