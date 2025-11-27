México

Gertz Manero será embajador: esto dice su carta de renuncia a la FGR

Gertz Manero, de 86 años, informó que se une al Servicio Diplomático de México

Alejandro Gertz Manero deja su
Alejandro Gertz Manero deja su cargo como Fiscal General de la República. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Alejandro Gertz Manero presentó, al Senado de la República su carta de renuncia como Fiscal General de la República Fiscal General de la República y señaló que seguirá su trayectoria como embajador de México.

Sin especificar el país al que se dirige, Gertz Manero solicitó a la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, iniciar el proceso para su ratificación como embajador.

Este es el contenido de la carta de Alejandro Gertz Manero

A continuación presentamos el texto íntegro con la carta de renuncia de Gertz Manero:

Muy distinguida Señora Presidenta Senadora:

Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento.

Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República.

Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano.

ATENTAMENTE

Alejandro Gertz Manero

Cuál es el perfil de Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero es un abogado y político mexicano, conocido por su papel como fiscal general de la República desde 2019.

Nació el 31 de octubre de 1939 en la Ciudad de México. Cursó estudios de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El presidente aprovechó una pregunta sobre el caso de la menor que falleció en un elevador del IMSS para halagar al fiscal

Ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de

.- secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Vicente Fox.

.- Previamente se desempeñó como jefe de la Policía capitalina, rector de la Universidad de las Américas y presidente del Instituto Nacional de Salud Pública.

.- Ha sido docente, investigador y autor de obras sobre derecho penal y seguridad ciudadana.

.- Su gestión como fiscal general ha estado marcada por casos relevantes y controversias en torno a la autonomía y desempeño de la institución.

.- Además, ha impulsado reformas para modernizar el sistema de procuración de justicia en México.

