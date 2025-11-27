“Vamos por Alejandro Moreno”: Diputados de Morena acusan al PRI de financiar marcha de la Generación Z

Crédito: Jesús Áviles| Infobae México

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció que la dirigencia nacional y local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, coordinó la movilización de grupos de choque para cometer actos violentos durante la jornada del 15 de noviembre, según documentos y testimonios presentados por el Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Paulo Emilio García, vocero local de Morena declaró que los organizadores ofrecieron 10 mil pesos por persona a quienes participaran en las acciones violentas.

Detalló que se intentó reunir a 400 personas para esta operación, aunque finalmente no se logró alcanzar esa cifra. García precisó que los convocados tenían entre 30 y 50 años y subrayó que no eran exclusivamente jóvenes, sino individuos reclutados como mercenarios.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa agradeció a los militantes del PRI que denunciaron la operación, señalando que ese partido “estaba fuertemente involucrado en los actos de violencia en la llamada marcha de la Generación Z, porque no solo participaron en la logística, sino también en la ejecución”.

Presuntos culpables de provocar violencia en la marcha

Dos de los detenidos en la manifestación son menores de edad. FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO

El Grupo Parlamentario de Morena presentó pruebas que implican a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos, quienes habrían coordinado, junto con líderes de alcaldías como Cuauhtémoc el financiamiento y logística de los grupos de choque.

Las acusaciones se apoyan en documentos y testimonios recabados por los diputados de Morena, quienes sostienen que la operación se diseñó con el objetivo de infiltrar y violentar manifestaciones ciudadanas.

Morena toma acciones para deslindar responsabilidades

Bravo Espinosa adelantó que su bancada llevará al pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa para “que se investigue a fondo a los diputados federales Israel Betanzos y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla”, quien presuntamente contactó a Ángel Gutiérrez Javier, alas “El Faria” para hacer actos de violencia.

Asimismo, el Grupo Parlamentario reafirma que se integrará la Comisión Especial de Investigación —iniciativa que propusieron para investigar los hechos violentos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre—, la cual, afirman, investigará la relación de grupos porriles con los funcionarios.

“Que toda la gente conozca cómo fue: quiénes son, y que su intención de crear inestabilidad no es que les preocupe la gente, es con una intención económica, es con una intención política. Y que hoy nos vengan a decir que están preocupados y que piden ayuda a otros países, cuando hoy demostramos que quienes son los principales originarios de la violencia es Acción Nacional y el PRI”, afirmó Xóchitl Bravo.