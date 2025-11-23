Diputados de Morena anuncian investigación por presunto financiamiento a grupos violentos en CDMX

Crédito: X (@GPMorenaCdMex)

Tras la movilización del pasado 15 de noviembre organizada por la autodenominada “Generación Z”, que estuvo marcada por episodios violentos, tanto Morena a nivel federal como local señalaron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, como una de las principales organizadoras de la protesta. Se la acusa específicamente de coaccionar a comerciantes para participar en la marcha y de incitarlos a actuar de manera violenta.

En relación con estos hechos, el Grupo Parlamentario solicitó recientemente la creación de una Comisión Especial de Seguimiento con el propósito de investigar a fondo la violencia registrada durante la manifestación. Esta solicitud fue abordada durante la conferencia de prensa titulada “La Chilanguera, voces de la transformación”, donde el Grupo Parlamentario de la Ciudad de México responsabilizó al Partido Acción Nacional (PAN) de todos los incidentes violentos ocurridos en la marcha del 15 de noviembre.

El diputado anunció la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía y la Contraloría en contra de los alcaldes, Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe así como a quienes resulten responsables por instrucciones dadas para participar en actos violentos.

Insistió en que el objetivo de la Comisión Especial de Seguimiento será identificar a quienes dieron la instrucción de ejecutar los actos violentos del 15 de noviembre, y advirtió: “No vamos a permitir que salgan con chivos expiatorios ni que ahora quieran decir que los comerciantes actuaron por comisión y decisión propia”. Subrayó que no serán cómplices en el uso de juventudes ni comerciantes “como carne de cañón”.

Durante la conferencia, García González argumentó que el objetivo del PAN era provocar violencia y construir una narrativa internacional en la que Morena apareciera como opresor. Señaló: “Todo para conseguir una portada en medios internacionales”.

“Rechazamos cualquier acto de violencia que hiera a los capitalinos”

Crédito: INFP Morena

La legisladora Xóchitl Bravo destacó la contradicción en la postura del PAN respecto a la actuación policial. Recordó que en la sesión del 2 de octubre, diputados del PAN defendieron a los policías, pero un mes después, tras la marcha de la Generación Z, criticaron presuntos hechos de represión. Bravo subrayó que la intervención policial tuvo como único objetivo: contener la situación.

Invitó a los comerciantes a denunciar si fueron obligados o condicionados a participar en la marcha: “Hacemos un llamado a toda la gente de la ciudad que si fueron condicionados para participar, si conocen a alguien que fue condicionado, es un buen momento para que se acerquen con los diputados de la transformación para hacerles llegar toda la información y podamos construir de manera activa esta importante Comisión”, declaró Paulo Emilio García.

La legisladora Xóchitl Bravo detalló que la Comisión Especial de Seguimiento estará integrada por diversas dependencias y entidades administrativas para investigar los hechos sucedidos el 15 de noviembre, y será disuelta al concluir el proceso investigativo. Aclaró que si existe alguna objeción en el proceso, el voto ponderado de Morena permitirá instalar la comisión, y reafirmó: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Paulo García manifestó la decisión de no dejar de denunciar, a pesar de las calumnias, y denunció que se violó la privacidad de la legisladora Cecilia Vadillo, durante la rendición de cuentas de Rojo de la Vega, donde supuestamente, la alcaldesa solicitó tomar fotografías a sus conversaciones durante la sesión, mismas que fueron subidas a redes sociales por supuestas cuentas de oposición y luego bajaron, “se va a denunciar, quiero que lo sepan... va a tener que asumir las consecuencias de sus actos”.