Cuántas tazas de té verde debes tomar al día para lograra revertir el hígado graso de manera natural

Los antioxidantes de esta infusión tienen un impacto positivo en la salud de este órgano

El hígado graso es una condición que se puede combatir de manera natural en sus primeras etapas. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Como hemos mencionado antes, el hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, es una condición en la que se acumula exceso de grasa en las células del hígado.

Esta acumulación puede deberse al consumo excesivo de alcohol (hígado graso alcohólico) o a otros factores no relacionados con el alcohol (hígado graso no alcohólico), como obesidad, diabetes tipo 2, colesterol alto o resistencia a la insulina.

Es por esta razón que para revertirlo de manera natural es preciso un cambio de hábitos alimenticios y también incluir el consumo de bebidas que tengan propiedades conocidas como “quema grasa” para ayudar a mejorara la metabolización de las mismas y a reducir el 5% de grasa arriba del cual aparece el hígado graso.

En este sentido, son diversas las investigaciones que señana que el té verde es una de las infuciones que pueden ayudar a revertir esa condición de manera más efectiva y en menor cantidad de tiempo cuando esta se encuentra en sus primeras etapas.

Los compuestos activos presentes en este té han demostrado tener un impacto positivo en el combate de esta condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del té verde para combatir el hígado graso

El té verde ha sido objeto de diversos estudios por sus posibles efectos beneficiosos en casos de hígado graso.

Por ejemplo, un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad de Houston reportó que el consumo de té verde en pacientes con hígado graso reportó los siguientes beneficios:

  • Efecto antioxidante: El té verde contiene catequinas, compuestos que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células del hígado.
  • Reducción de la acumulación de grasa: Algunas investigaciones sugieren que el consumo regular de té verde podría ayudar a disminuir la acumulación de grasa en el hígado.
  • Mejora de la función hepática: Existen estudios que relacionan el consumo de té verde con una mejoría en ciertos marcadores de salud hepática, como la reducción de enzimas hepáticas elevadas.
  • Apoyo al metabolismo: El té verde puede favorecer el metabolismo de lípidos y la reducción del peso corporal, factores relevantes para el tratamiento del hígado graso.
Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del té verde son ideales para combatir el hígado graso.

Cuantas tazas de té verde debo consumir al día para ayudar a combatir el hígado graso

Es importante mencionar que para que el té verde tenga un impacto real en el combate del hígado graso es preciso acompañarlo de una alimentación saludable y baja en grasa saturadas.

En combinación con lo anterior, la cantidad recomendada de té verde para apoyar la salud hepática generalmente oscila entre dos y tres tazas al día. Esta cantidad permite aprovechar sus beneficios antioxidantes y metabólicos sin exceder el consumo de cafeína ni exponerse a posibles efectos adversos.

Antes de incorporar el té verde regularmente a la dieta, sobre todo si existen condiciones médicas previas o se toman otros medicamentos, lo mejor es consultar a un profesional de la salud.

Una taza de té verde ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo antioxidantes y energía natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de extractos concentrados de té verde puede causar efectos adversos, por lo que se recomienda no exceder las cantidades recomendadas.

