México

Los Bunkers se preparan para su concierto de noviembre en la CDMX: “Es nuestra segunda casa”

La banda chilena formada en 1999 reveló varios detalles para el evento musical en la capital del país

Guardar
El grupo chileno ofrecerá un
El grupo chileno ofrecerá un concierto en la CDMX para este mes de noviembre. Foto: Jesús Áviles/Infobae México.

Los Bunkers ya preparan sus últimos detalles para su concierto en la Ciudad de México este próximo miércoles 26 de noviembre.

En entrevista, Mauricio Durán, integrante de la banda chilena, reveló sentirse entusiasmado por presentarse en la capital del país, la cual consideran como su segunda casa.

El concierto de Los Bunkers se llevará a cabo este próximo miércoles 26 de noviembre en el salón de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México.

Durán destacó la trayectoria musical que ha tenido el grupo, así como sus diferentes presentaciones en México, donde revelaron sentirse muy queridos por los fans en el país.

El grupo promocionó su próximo
El grupo promocionó su próximo evento musical para este mes de noviembre en la CDMX. Foto: Instagram/@losbunkersoficial.

Mencionaron que el concierto en la Ciudad de México formará parte de sus últimas presentaciones por todo el país, las cuales están programadas en otros estados de la República Mexicana.

Sin dar mayores detalles, dieron a conocer que para este concierto habrá sorpresas e invitados especiales, por lo que hicieron una invitación a asistir.

En cuanto a su convivencia, reveló que no se han enfrentado con adversidades tras su reencuentro para pisar los diferentes escenarios de todo el mundo.

Asimismo, en cuanto al concierto que ofrecerán en la Ciudad de México en La Maraka, indicaron que ya tienen listo el repertorio para el evento musical.

Breve historia de ‘Los Bunkers’

Los Bunkers es una banda chilena de rock alternativo, originaria de Concepción, formada en 1999. Los integrantes originales son Álvaro López (voz y guitarra), Francisco Durán (guitarra, teclados y voz), Mauricio Durán (guitarra y coros), Gonzalo López (bajo y coros) y Mauricio Basualto (batería).

El grupo alcanzó notoriedad durante los años 2000 y es reconocido por su propuesta musical, que fusiona el rock con influencias del folclore latinoamericano y sonidos clásicos de las décadas de los 60 y 70.

El evento musical tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre. Crédito: Instagram/@losbunkersoficial.

Desde sus inicios, Los Bunkers llamaron la atención de la crítica y el público por sus letras introspectivas y su cuidada producción. Su primer álbum homónimo se publicó en 2001, obteniendo buena recepción.

El reconocimiento masivo llegó con los discos “Canción de lejos” (2002), “La culpa” (2003) y especialmente “Vida de perros” (2005), que incluyó sencillos como “Llueve sobre la ciudad”.

Los Bunkers es una banda chilena
Los Bunkers es una banda chilena de rock alternativo, originaria de Concepción, formada en 1999. Crédito: Cuartoscuro.

En 2008, publicaron “Barrio Estación”, seguido por “Música libre” (2010), un disco tributo a Silvio Rodríguez, y “La velocidad de la luz” (2013).

Sus propuestas han sido valoradas por la capacidad del grupo para reinterpretar la música popular latinoamericana con una estética contemporánea.

En 2014 la banda anunció una pausa indefinida, tras ofrecer una gira de despedida.

Durante ese tiempo, los miembros se involucraron en proyectos personales y otras bandas. En 2019, Los Bunkers anunciaron su regreso a los escenarios, reactivando su actividad en festivales y conciertos.

Actualmente, siguen siendo una de las agrupaciones más importantes del rock en español y mantienen una base de seguidores en diferentes países de América Latina.

Temas Relacionados

Los BunkersMúsicaCDMXChilePopRockConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoLa Marakamexico-entretenimiento

Más Noticias

Agricultura anuncia acuerdo con campesinos de Campeche en medio de tensiones con productores y transportistas

La Secretaría confirmó incentivos económicos y un precio base garantizado para campesinos del estado del sureste

Agricultura anuncia acuerdo con campesinos

IMSS Digital: qué pasa si soy pensionado y no hago mi registro

La nueva medida redefine la seguridad y el acceso a servicios para adultos mayores en México

IMSS Digital: qué pasa si

Cómo es el lavado capilar japonés que fortalece el cabello y lo deja libre de frizz

Esta técnica que nació en el país nipón ha cobrado fuerza en el restro del mundo

Cómo es el lavado capilar

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 25 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris: ganadores y

Benjamín Mora destapa los detalles de su salida de Querétaro

El entrenador confirmó que su salida no se debió a resultados deportivos, sino a la incompatibilidad entre su metodología y el modelo de la nueva gestión

Benjamín Mora destapa los detalles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

Primo de Valentín Elizalde revela cuáles fueron las últimas palabras del “Gallo de Oro” antes de ser asesinado

Angie Taddei de JNS anuncia sorpresas por los 30 años del grupo: “Merece una celebración importante”

Angie Taddei de JNS pide que paren ataques a las nuevas Jeans: “Están ilusionadísimas”

Sergio Mayer responde a acusaciones de Kike Mayagoitia sobre favoritismo hacia su hijo en La Granja VIP

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final