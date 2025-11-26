Los Bunkers se preparan para su concierto de noviembre en la CDMX: “Es nuestra segunda casa”

El grupo chileno ofrecerá un concierto en la CDMX para este mes de noviembre. Foto: Jesús Áviles/Infobae México.

Los Bunkers ya preparan sus últimos detalles para su concierto en la Ciudad de México este próximo miércoles 26 de noviembre.

En entrevista, Mauricio Durán, integrante de la banda chilena, reveló sentirse entusiasmado por presentarse en la capital del país, la cual consideran como su segunda casa.

El concierto de Los Bunkers se llevará a cabo este próximo miércoles 26 de noviembre en el salón de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México.

Durán destacó la trayectoria musical que ha tenido el grupo, así como sus diferentes presentaciones en México, donde revelaron sentirse muy queridos por los fans en el país.

El grupo promocionó su próximo evento musical para este mes de noviembre en la CDMX. Foto: Instagram/@losbunkersoficial.

Mencionaron que el concierto en la Ciudad de México formará parte de sus últimas presentaciones por todo el país, las cuales están programadas en otros estados de la República Mexicana.

Sin dar mayores detalles, dieron a conocer que para este concierto habrá sorpresas e invitados especiales, por lo que hicieron una invitación a asistir.

En cuanto a su convivencia, reveló que no se han enfrentado con adversidades tras su reencuentro para pisar los diferentes escenarios de todo el mundo.

Asimismo, en cuanto al concierto que ofrecerán en la Ciudad de México en La Maraka, indicaron que ya tienen listo el repertorio para el evento musical.

Breve historia de ‘Los Bunkers’

Los Bunkers es una banda chilena de rock alternativo, originaria de Concepción, formada en 1999. Los integrantes originales son Álvaro López (voz y guitarra), Francisco Durán (guitarra, teclados y voz), Mauricio Durán (guitarra y coros), Gonzalo López (bajo y coros) y Mauricio Basualto (batería).

El grupo alcanzó notoriedad durante los años 2000 y es reconocido por su propuesta musical, que fusiona el rock con influencias del folclore latinoamericano y sonidos clásicos de las décadas de los 60 y 70.

El evento musical tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre. Crédito: Instagram/@losbunkersoficial.

Desde sus inicios, Los Bunkers llamaron la atención de la crítica y el público por sus letras introspectivas y su cuidada producción. Su primer álbum homónimo se publicó en 2001, obteniendo buena recepción.

El reconocimiento masivo llegó con los discos “Canción de lejos” (2002), “La culpa” (2003) y especialmente “Vida de perros” (2005), que incluyó sencillos como “Llueve sobre la ciudad”.

Los Bunkers es una banda chilena de rock alternativo, originaria de Concepción, formada en 1999. Crédito: Cuartoscuro.

En 2008, publicaron “Barrio Estación”, seguido por “Música libre” (2010), un disco tributo a Silvio Rodríguez, y “La velocidad de la luz” (2013).

Sus propuestas han sido valoradas por la capacidad del grupo para reinterpretar la música popular latinoamericana con una estética contemporánea.

En 2014 la banda anunció una pausa indefinida, tras ofrecer una gira de despedida.

Durante ese tiempo, los miembros se involucraron en proyectos personales y otras bandas. En 2019, Los Bunkers anunciaron su regreso a los escenarios, reactivando su actividad en festivales y conciertos.

Actualmente, siguen siendo una de las agrupaciones más importantes del rock en español y mantienen una base de seguidores en diferentes países de América Latina.