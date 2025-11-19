México

Los Bunkers anuncian concierto para este mes de noviembre en la CDMX: fecha y sede

La banda chilena que regresó a los escenarios en 2019 prepara un show musical en la capital del país para finalizar su gira en México

Los Bunkers preparan un concierto
Los Bunkers preparan un concierto en la CDMX para finales de este mes de noviembre. Crédito: Cuartoscuro.

La banda chilena de rock y pop, Los Bunkers, prepara un concierto para este mes de noviembre en la Ciudad de México.

La agrupación sudamericana señaló que el evento musical se llevará a cabo a finales de este mes de noviembre en un recinto de la capital del país.

Los Bunkers se presentarán en concierto para el miércoles 26 de noviembre en la Ciudad de México, de acuerdo con la información presentada a través de sus redes sociales oficiales.

El lugar donde el conjunto musical se presentará será en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ de la capital del país.

El evento musical tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre. Crédito: Instagram/@losbunkersoficial.

Por lo tanto, Los Bunkers se presentarán en la Ciudad de México en el salón de espectáculos La Maraka para este próximo miércoles 26 de noviembre, de acuerdo a lo declarado por la banda a través de sus redes sociales oficiales.

El cartel promocional del evento ya está disponible para el concierto que dará la agrupación chilena en la capital del país.

El grupo promocionó su próximo
El grupo promocionó su próximo evento musical para este mes de noviembre en la CDMX. Foto: Instagram/@losbunkersoficial.

De igual manera, en sus redes sociales oficiales, han invitado a todos sus fans para acudir a este concierto en la Ciudad de México donde recordarán sus mejores éxitos y canciones que han marcado su historia.

¿Quiénes son Los Bunkers?

Los Bunkers es una banda chilena de rock alternativo, originaria de Concepción, formada en 1999. Los integrantes originales son Álvaro López (voz y guitarra), Francisco Durán (guitarra, teclados y voz), Mauricio Durán (guitarra y coros), Gonzalo López (bajo y coros) y Mauricio Basualto (batería).

El grupo alcanzó notoriedad durante los años 2000 y es reconocido por su propuesta musical, que fusiona el rock con influencias del folclore latinoamericano y sonidos clásicos de las décadas de los 60 y 70.

Desde sus inicios, Los Bunkers llamaron la atención de la crítica y el público por sus letras introspectivas y su cuidada producción. Su primer álbum homónimo se publicó en 2001, obteniendo buena recepción.

El reconocimiento masivo llegó con los discos “Canción de lejos” (2002), “La culpa” (2003) y especialmente “Vida de perros” (2005), que incluyó sencillos como “Llueve sobre la ciudad”.

La banda chilena Los Bunkers.
La banda chilena Los Bunkers. EFE/Ailen Díaz

En 2008, publicaron “Barrio Estación”, seguido por “Música libre” (2010), un disco tributo a Silvio Rodríguez, y “La velocidad de la luz” (2013).

Sus propuestas han sido valoradas por la capacidad del grupo para reinterpretar la música popular latinoamericana con una estética contemporánea.

En 2014 la banda anunció una pausa indefinida, tras ofrecer una gira de despedida.

Durante ese tiempo, los miembros se involucraron en proyectos personales y otras bandas. En 2019, Los Bunkers anunciaron su regreso a los escenarios, reactivando su actividad en festivales y conciertos.

Actualmente, siguen siendo una de las agrupaciones más importantes del rock en español y mantienen una base de seguidores en diferentes países de América Latina.

