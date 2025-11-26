México

Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, reveló cómo era su relación con Eugenio Derbez

Los dos actores fueron pareja de la madre de Aislinn Derbez

Este 25 de noviembre se anunció el lamentable fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y ex pareja del comediante Eugenio Derbez. La actriz de doblaje tuvo un infarto y se golpeó en la cabeza, reveló la periodista de espectáculos Ana María Alvarado.

Jorge Alberto Aguilera, conocido por participar en el programa de televisión En familia con Chabelo y también actor de doblaje, fue pareja sentimental de Gabriela durante mucho tiempo, y aunque aún eran esposo formalmente, llevaban algún tiempo separados.

Por obvias razones, el “Señor Aguilera” tuvo contacto con Eugenio Derbez. La periodista Matilde Obregón le preguntó en una reciente entrevista cómo era su relación con el comediante. El actor respondió:

"De mucho respeto. Cuando nos vemos nos saludamos con cariño, pero no somos mejores amigos. Pero compañeros de trabajo sí lo hemos sido y nos han entrevistado juntos".

Además, Aguilera recordó una broma que les hizo René Franco, cuando le dijo a Eugenio Derbez: “Muy bien, te ahorraste las colegiaturas”.

La carrera de José Alberto Aguilera

Jorge Alberto Aguilera Ortega inició su carrera como locutor y actor de doblaje. Su voz se consolidó como una de las más reconocibles de la radio mexicana, especialmente durante su etapa como voz principal de la emisora Kosmo 103.3 FM entre 1990 y 1992.

Además, ha sido locutor institucional para marcas de gran relevancia como Sanborns, Cartoon Network Latinoamérica, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Televisa, Toyota México y Bodega Aurrerá.

El salto definitivo a la popularidad llegó con su participación en el programa dominical “En Familia con Chabelo”, donde trabajó junto a Xavier López “Chabelo” durante veinticinco años consecutivos.

En ese espacio, el señor Aguilera encabezó la sección “Cuates de la provincia”, actuando como enlace entre el foro central y los televidentes de distintas regiones del país. Su presencia semanal lo convirtió en una referencia para la audiencia mexicana, consolidando su imagen como colaborador esencial y voz estelar del programa.

La relación de José Alberto Aguilera con Aislinn Derbez

En el plano personal, la vida de Jorge Alberto Aguilera se transformó al unirse sentimentalmente a Gabriela Michel. Ambos se conocieron en Televisa y más tarde coincidieron en el set de “En Familia con Chabelo”, donde Michel se desempeñaba como jefa y directora de edecanes, mientras Aguilera era conductor de secciones clave. De esa relación nacieron Michelle y Chiara Aguilera, y formaron un núcleo familiar que incluyó a Aislinn Derbez, hija mayor de Michel con su primer esposo, el actor Eugenio Derbez.

La relación de Aguilera con Aislinn Derbez fue especialmente significativa. En una entrevista con Yordi Rosado, Aislinn relató: “Estuvo más presente que mi papá”.

Por su parte, Jorge Alberto Aguilera ha expresado públicamente el afecto que mantiene con Aislinn: “Aislinn y yo nos queremos mucho”, y la describió como “una persona con muchos valores, una chica tranquila, responsable y que está llevando una carrera sorprendente”.

