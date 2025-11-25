¿Quiénes son las hermanas de Aislinn Derbez, hijas de Gabriela Michel?

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, resalta la vida privada de sus hijas Michelle y Chiara Aguilera (IG)

Durante la tarde de este lunes 24 de noviembre se dio a conocer la muerte de Gabriela Michel, destacada actriz de doblaje y locutora, a los 65 años. Al momento se desconocen detalles ni las circunstancias en que la ex esposa de Eugenio Derbez falleció.

Aislinn Derbez, reconocida actriz mexicana, tiene dos hermanas maternas poco conocidas: Michelle Aguilera y Chiara Aguilera, hijas de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera.

A diferencia de los hermanos Derbez, Vadhir, José Eduardo y Aitana, quienes suelen aparecer en medios y redes sociales, Michelle y Chiara han optado por una vida alejada del foco mediático, lo que ha despertado el interés de seguidores y público sobre su identidad y trayectoria.

Michelle y Chiara Aguilera forman parte del núcleo familiar que Gabriela Michel, actriz de doblaje y locutora, construyó junto a Jorge Alberto Aguilera, conocido por su trabajo en el programa “En Familia con Chabelo”.

Tras la separación de Gabriela Michel y Eugenio Derbez, en 1987, la actriz inició una nueva etapa con Aguilera, de la que nacieron estas dos hijas. Mientras Aislinn Derbez ha consolidado una carrera pública en cine, televisión y redes sociales, Michelle y Chiara han preferido mantener un perfil bajo, participando solo en ocasiones puntuales en eventos familiares o publicaciones de la actriz.

El perfil de Michelle Aguilera se caracteriza por su cercanía con Aislinn y su afinidad por la locución y la producción de audio, siguiendo la tradición profesional de su madre y su padre.

Aunque no busca notoriedad mediática, Michelle ha colaborado en el pódcast “La Magia del Caos”, conducido por su hermana, y ha aparecido en fotografías familiares compartidas en redes sociales.

Aislinn la ha descrito como una persona brillante, feminista, lectora voraz y de carácter fuerte, lo que subraya la admiración y el vínculo estrecho que mantienen. En 2024, la boda de Michelle atrajo la atención cuando la actriz publicó imágenes de la celebración junto a su familia, mostrando la unión entre las hermanas.

Por su parte, Chiara Aguilera, nacida en 2004, ha mantenido una vida aún más reservada. Formada como abogada, su presencia pública es prácticamente inexistente y su nombre solo aparece en el contexto de celebraciones familiares.

A diferencia de Michelle, Chiara no ha incursionado en proyectos mediáticos ni ha participado en eventos del entretenimiento, reforzando su decisión de permanecer fuera del foco mediático.

La relación entre Michelle, Chiara y Aislinn Derbez se ha caracterizado por el apoyo mutuo y la cercanía, a pesar de la diferencia de edad y de la exposición pública de la mayor.

Las tres han compartido momentos significativos en bodas, celebraciones y reuniones familiares, evidenciando un lazo sólido. Para Aislinn, sus hermanas, su madre y Jorge Alberto Aguilera han representado un refugio y un pilar fundamental en su vida, especialmente tras la reciente pérdida de Gabriela Michel.