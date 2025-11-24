“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Momentos antes del ataque, Carlos Manzo tenía a su hijo en sus brazos. (Fb: Carlos Manzo)

Las recientes pruebas presentadas ante la justicia en torno al caso de Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, han arrojado más detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Durante la primera audiencia contra Jorge Armando “N” se mencionaron nuevos mensajes que aportan detalles sobre la planificación y ejecución del crimen, el cual tuvo lugar el 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, durante el Festival de las Velas.

Dentro de la comunicación revelada, destacó un mensaje donde los presuntos criminales dieron la orden de asesinar a Carlos Manzo sin importar que estuviera cargando a su hijo.

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”, habría indicado uno de los autores intelectuales, según reportes oficiales.

Nuevos mensajes sobre la planeación del ataque a Carlos Manzo

Presuntamente "El Licenciado" lideraba el grupo de mensajería. | SSPC

Las autoridades revelaron nuevos mensajes de la planeación que derivó en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Los mensajes presuntamente provienen de un grupo integrado por al menos 10 personas, donde “El Licenciado” daba las ordenes.

Antes del ataque, en el grupo habrían llegado los siguientes mensajes:

“Harán un recorrido”

“Ya estamos a minutos”

“Va el encendido de las velas”

“Ya estamos listos para romperle su madre como quiere el patrón”

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”

“Va caminando por el jardín principal”

Tras el ataque, los mensajes señalados serían los siguientes:

“Muévanse todos, hay que esperar si se muere el perro”

“¿Saben si le dio en la cabeza?”

“Manden fotos de las notas”

“Escóndanse todos”

“Se la rifaron, muchachos, mis respetos”

“Eliminen todo”

“El patrón les manda decir que gracias”

Además, existen reportes de que algunos mensajes son directamente atribuidos a “El Licenciado” y uno de ellos sería una advertencia para Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, participantes en el ataque, donde les indica que ya tienen una foto de ellos.

Por último, se supo que un miembro del equipo de seguridad de Manzo presuntamente estuvo relacionado con el grupo criminal y brindó información para poder facilitar el actuar de los sicarios.

Antecedentes del presunto grupo de mensajería donde fue planeado el asesinato de Carlos Manzo

Los dos jóvenes encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Recordemos que el pasado 19 de noviembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos torres Piña, revelaron la existencia de un grupo de mensajería donde presuntamente se planeó el ataque a Manzo.

En el informe se detalló que se se había realizado un análisis a dos dispositivos celulares que presuntamente fueron propiedad de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, implicados en el caso

Los dos jóvenes antes mencionados fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho, lugar donde presuntamente se encontraron los dispositivos analizados.

La localización de esos celulares permitió vincular a “El Licenciado” con el caso y encontrar un presunto grupo de mensajería donde se comunicaban.