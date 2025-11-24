México

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Durante la audiencia de “El Licenciado”, las autoridades expusieron más detalles sobre el grupo de mensajería donde habrían planeado el ataque al entonces alcalde de Uruapan

Guardar
Momentos antes del ataque, Carlos
Momentos antes del ataque, Carlos Manzo tenía a su hijo en sus brazos. (Fb: Carlos Manzo)

Las recientes pruebas presentadas ante la justicia en torno al caso de Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, han arrojado más detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Durante la primera audiencia contra Jorge Armando “N” se mencionaron nuevos mensajes que aportan detalles sobre la planificación y ejecución del crimen, el cual tuvo lugar el 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, durante el Festival de las Velas.

Dentro de la comunicación revelada, destacó un mensaje donde los presuntos criminales dieron la orden de asesinar a Carlos Manzo sin importar que estuviera cargando a su hijo.

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”, habría indicado uno de los autores intelectuales, según reportes oficiales.

Nuevos mensajes sobre la planeación del ataque a Carlos Manzo

Presuntamente "El Licenciado" lideraba el
Presuntamente "El Licenciado" lideraba el grupo de mensajería. | SSPC

Las autoridades revelaron nuevos mensajes de la planeación que derivó en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Los mensajes presuntamente provienen de un grupo integrado por al menos 10 personas, donde “El Licenciado” daba las ordenes.

Antes del ataque, en el grupo habrían llegado los siguientes mensajes:

  • “Harán un recorrido”
  • “Ya estamos a minutos”
  • “Va el encendido de las velas”
  • “Ya estamos listos para romperle su madre como quiere el patrón”
  • “No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”
  • “Va caminando por el jardín principal”

Tras el ataque, los mensajes señalados serían los siguientes:

  • “Muévanse todos, hay que esperar si se muere el perro”
  • “¿Saben si le dio en la cabeza?”
  • “Manden fotos de las notas”
  • “Escóndanse todos”
  • “Se la rifaron, muchachos, mis respetos”
  • “Eliminen todo”
  • “El patrón les manda decir que gracias”

Además, existen reportes de que algunos mensajes son directamente atribuidos a “El Licenciado” y uno de ellos sería una advertencia para Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, participantes en el ataque, donde les indica que ya tienen una foto de ellos.

Por último, se supo que un miembro del equipo de seguridad de Manzo presuntamente estuvo relacionado con el grupo criminal y brindó información para poder facilitar el actuar de los sicarios.

Antecedentes del presunto grupo de mensajería donde fue planeado el asesinato de Carlos Manzo

Los dos jóvenes encontrados sin
Los dos jóvenes encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Recordemos que el pasado 19 de noviembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos torres Piña, revelaron la existencia de un grupo de mensajería donde presuntamente se planeó el ataque a Manzo.

En el informe se detalló que se se había realizado un análisis a dos dispositivos celulares que presuntamente fueron propiedad de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, implicados en el caso

Los dos jóvenes antes mencionados fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho, lugar donde presuntamente se encontraron los dispositivos analizados.

La localización de esos celulares permitió vincular a “El Licenciado” con el caso y encontrar un presunto grupo de mensajería donde se comunicaban.

Temas Relacionados

AsesinatoCarlos ManzoUruapanPlan MichoacánMichoacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quiénes son los nominados de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: Nancy Antonio es expulsada y las águilas se quedan con 10 en la cancha

El marcador se mantiene 1 - 0 a favor de las Amazonas

Tigres vs América Final Liga

¿Habrá clases este lunes 24 de noviembre? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública comunicó que habrá un fin de semana largo para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria

¿Habrá clases este lunes 24

Evento del ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto en Monumento a la Revolución termina en disturbios, vandalismo y detenidos

El streamer Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’ convocó a sus seguidores a una actividad pública que provocó destrozos

Evento del ‘Maestro Shifu’ y

Llegó presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a México: se reunirá con Sheinbaum

La mandataria fue recibida por el canciller De la Fuente

Llegó presidenta de Honduras, Xiomara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo asegura

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Evento del ‘Maestro Shifu’ y

Evento del ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto en Monumento a la Revolución termina en disturbios, vandalismo y detenidos

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 23 de noviembre

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quién podría ser el expulsado de esta noche

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

Ranking de Netflix en México: estas son las películas favoritas del momento

DEPORTES

Tigres vs América Final Liga

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: Nancy Antonio es expulsada y las águilas se quedan con 10 en la cancha

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez