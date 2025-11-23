México

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

El documento fue hallado en una maleta tras la muerte de Ramiro “N”; responsabilizó a “El Licenciado” y advirtió que la Fiscalía de Uruapan estaría infiltrada

El Licenciado y los dos
El Licenciado y los dos hombres encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. (Redes sociales y Agencias de gobierno)

Durante la audiencia inicial por el homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, agentes del Ministerio Público revelaron el contenido de una carta póstuma atribuida a Ramiro “N”, uno de los hombres que participaron en la planeación del ataque y que fue encontrado muerto el pasado 10 de noviembre.

El mensaje, dirigido a su hija, fue localizado por su pareja, identificada como Paulina, dentro de una maleta que él mismo le pidió resguardar días antes, cuando recibió la orden de esconderse en el poblado de La Basilia. Según testimonios de Paulina, esa fue la última vez que ella vio a Ramiro “N” con vida.

Ramiro, de 35 años, apareció sin vida junto a Josué “N”, un menor de 16 años, sobre la carretera Uruapan-Paracho, una semana después del asesinato del edil.

Ambos, de acuerdo a las autoridades, eran considerados piezas clave dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y probables testigos que hubiesen brindado información importante a las autoridades.

Ramiro “N”, responsabilizó a “El Licenciado” sobre su probable muerte y señaló que el CJNG tiene comprada a la fiscalía

En la carta, Ramiro anticipó su muerte:

Ramiro "N", señaló que el
Ramiro "N", señaló que el CJNG tiene comprada a la Fiscalía de Uruapan. Foto: EFE/Iván Villanueva / (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

“Mi hija, cuando leas estas letras se te llenarán los ojos de agua. Perdóname, hice las cosas mal, te fallé. No andaba en nada del aguacate, te mentí”, detalló uno de los integrantes de la planeación del asesinato.

El hombre, en la carta confesó haber ocultado a su familia que en realidad trabajaba para Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, presunto operador del CJNG y uno de los señalados como autores intelectuales del crimen.

“Seguramente cuando leas esto, yo ya estaré muerto, porque nos van a querer silenciar. Cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para El Licenciado.

“No digas la verdad en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”, se lee en la carta.

Tras darse a conocer la carta, la Fiscalía de Michoacán analizará la autenticidad del documento, su caligrafía y las circunstancias en que fue encontrado.

La pieza que reclutó a los jóvenes sicarios

De acuerdo con las investigaciones, Ramiro “N” fungió como reclutador de Víctor Manuel “N”, el joven de 17 años que disparó contra Manzo, y Fernando Josué “N”, el otro joven que fue asesinado junto a Ramiro.

Los dos jóvenes encontrados sin
Los dos jóvenes encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

El 1 de noviembre, horas antes del ataque durante el Festival de Velas, las investigaciones de las autoridades apuntaron que Ramiro “N” se encontraba en la plaza principal de Uruapan coordinando posiciones, enviando videos al grupo criminal y ordenando borrar los mensajes tras cada instrucción.

A las 18:06 horas, compartió un video de la jardinera donde minutos después Manzo sería asesinado.

La cadena criminal y el papel de “El Licenciado”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ramiro “N” formaba parte del chat donde se planeó y coordinó la ejecución.

Descripción de El Licenciado, al
Descripción de El Licenciado, al momento de su captura. (FOTO: Captura de pantalla)

Además, señaló que:

  • Ramiro tenía antecedentes por uso de armas de fuego
  • Estaba vinculado a un grupo criminal con presencia en Michoacán
  • El Licenciado fungía como mando en la operación y daba instrucciones directas

Tras el homicidio, la estructura criminal ordenó a Ramiro desaparecer temporalmente, lo que derivó en su traslado a La Basilia. Horas después, fue asesinado.

La carta abre nuevas líneas de investigación

La referencia directa a presunta corrupción dentro de la Fiscalía de Uruapan, así como la mención explícita de amenazas de silencio, podría modificar el rumbo de la investigación.

Ramón Álvarez, alias El R1,
Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Por su parte, las autoridades advirtieron que el contenido deberá ser corroborado, aunque su aparición coincide con otras evidencias sobre la forma en que operó la célula responsable del asesinato.

La audiencia continuará esta semana, mientras la Fiscalía suma pruebas periciales, mensajes encriptados y testimonios que buscan reconstruir la cadena de mando del atentado que derivó en la muerte del edil.

