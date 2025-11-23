Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

El agresor de Carlos Manzo fue abatido en el sitio. (FOTO: Infobae/Jossúe Aviles)

Durante la primera audiencia de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, así como de sus siete escoltas, fueron revelados nuevos detalles acerca del homicidio, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza principal del municipio michoacano.

La diligencia se llevó a cabo durante la madrugada de este sábado 22 de noviembre, en la que se presentó a los policías municipales por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión.

De acuerdo con reportes, en la audiencia se reveló que el agresor de Carlos Manzo, quien fue identificado como Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad, habría sido abatido pese a estar sometido por un escolta del exedil, lo que podría interpretarse como una posible ejecución extrajudicial, y que deberá determinarse por las autoridades.

Presuntos implicados en el homicidio de Manzo que fueron asesinados, y uno abatido. (FOTO: Captura de pantalla)

Sin embargo, uno de los detalles dados durante la diligencia es que la misma arma con la que el adolescente atacó a Manzo habría sido utilizada por el escolta que lo abatió. Pese a estar sometido, el joven recibió un disparo a la altura de la nuca que le provocó la muerte en el lugar.

CJNG y un pago de 2 millones de pesos

Además de haber planeado el ataque a través de mensajes de texto, los presuntos agresores también habrían recibido información de una persona que se encontraba en el circulo cercano del exedil y que les daba detalles de sus actividades.

"El Licenciado" es señalado como uno de los presuntos autores intelectuales en el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán | FGE Michoacán

Durante los alegatos también se confirmó que el crimen fue ejecutado por líderes y personajes cruciales dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al tiempo que se ofreció un pago de 2 millones de pesos para realizar el ataque.

Luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, el juez de control, Luis Fernando Díaz Parra les dictó la medida cautelar de prisión preventiva tanto a los siete escoltas como a “El Licenciado”.

La próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, en la que el juez determinará si son vinculados a proceso. En tanto, los acusados desistieron de realizar alguna declaración.

Aún falta un escolta por detener

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que uno de los escoltas de Manzo permanece prófugo de la justicia, por lo que se espera que en los próximos días sea detenido.

Fue durante una entrevista con medios que el mandatario estatal reveló que falta un escolta por ser detenido, con lo que serían un total de ocho vinculados con el caso.

Además, las autoridades federales identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1″, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeña como uno de los líderes de mayor jerarquía dentro del CJNG.