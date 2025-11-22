Unidad de pasajeros se sale de la autopista México-Puebla y choca contra vivienda en Los Reyes La Paz: deja 2 muertos

Unidad de transporte público vuela y se impacta contra casa en Los Reyes La Paz Edomex (Observatorio Metropolitano/FB)

Una unidad del transporte público terminó convertida en chatarra y provocó momentos de terror en la colonia Emiliano Zapata luego de salir proyectada desde la autopista México-Puebla y estrellarse contra una vivienda, en el municipio de Los Reyes La Paz, al oriente del Valle de México.

El accidente dejó al menos tres personas fallecidas y una decena de heridos, varios de ellos en estado crítico.

El siniestro ocurrió la mañana de este viernes, cuando una camioneta tipo Urvan, dedicada al traslado de pasajeros desde Chalco hacia la Ciudad de México, circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la autopista.

Al llegar a la zona del Eje 6, el conductor perdió el control y la unidad fue lanzada fuera del asfalto elevado, cayendo directamente sobre la intersección de las calles Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón.

El impacto fue tan violento que la combi quedó incrustada entre la fachada de una casa y un poste de energía eléctrica, reducida casi por completo a un montículo de fierros retorcidos.

Vecinos ayudaron a las víctimas

Así quedaron los cuerpos en la vía pública después del choque de la unidad de pasajeros (Observatorio Metropolitano/FB)

De acuerdo con testigos, el estruendo sacudió la zona y muchos habitantes salieron pensando que se trataba de una explosión. Lo que encontraron fue una escena devastadora: pasajeros atrapados, cuerpos ensangrentados y gritos desesperados de auxilio.

Vecinos de inmediato solicitaron auxilio y comenzaron a apoyar a los sobrevivientes, mientras otros intentaban romper las láminas y cristales de la unidad para liberar a quienes estaban prensados.

Minutos después arribaron paramédicos, bomberos municipales y elementos de Protección Civil para iniciar las labores de rescate, que se prolongaron durante más de una hora debido a la complejidad de la estructura colapsada.

Autoridades confirmaron de manera preliminar la muerte de dos personas en el lugar, aunque no descartaron que la cifra aumentara debido a que varios cuerpos permanecían atrapados entre los restos de la camioneta.

Heridos fueron llevados a hospital regional

Choque Los Reyes La Paz Edomex Heridos muertos (Saeta Noticias/FB)

En tanto, al menos ocho lesionados fueron trasladados a la Clínica 53 del IMSS en Los Reyes La Paz, algunos con heridas que ponen en riesgo su vida.

El área del accidente fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal, en espera de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quien realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Las primeras indagatorias señalan que el exceso de velocidad habría sido la causa principal del accidente; no obstante, las autoridades investigan también una posible falla mecánica, pues la unidad quedó prácticamente destruida, impidiendo por el momento un dictamen definitivo.