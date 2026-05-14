Reactivan dos de los 17 juicios políticos contra Samuel García tras más de un año “congelados” en el Congreso

La Comisión Anticorrupción de Nuevo León reactivará el próximo lunes dos expedientes contra el gobernador Samuel García, tras más de un año sin avances. Crédito: Visuales IA

Luego de permanecer más de un año sin avances en el Congreso local, la Comisión Anticorrupción de Nuevo León reactivará el próximo lunes dos juicios políticos en contra del gobernador de Samuel García, relacionados con resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, informó que los expedientes comenzaron a analizarse desde noviembre de 2024 y fueron retomados en febrero de 2025, aunque posteriormente quedaron “congelados” por falta de acuerdos políticos dentro del órgano legislativo.

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La legisladora aseguró que actualmente existen condiciones para continuar con el procedimiento y adelantó que convocará a sesión el lunes a las 13:00 horas para avanzar en los dictámenes correspondientes.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, informó que existen condiciones para reactivar los expedientes contra el gobernador. Crédito: Congreso Nuevo León

“Las sentencias ya fueron emitidas por la autoridad electoral. Lo que corresponde ahora al Congreso es continuar con el procedimiento de juicio político conforme a la ley”, sostuvo.

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Los juicios políticos contra Samuel García avanzan en el Congreso

De acuerdo con la Comisión Anticorrupción, uno de los juicios está relacionado con la intervención del mandatario estatal en el proceso electoral federal, donde el TEPJF determinó un beneficio indebido para la fórmula al Senado integrada por Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera.

El segundo expediente corresponde a la promoción de la rifa de una camioneta Cybertruck vinculada a la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez.

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La promoción de una rifa de una camioneta Cybertruck en la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez forma parte de los señalamientos incluidos en expedientes legislativos en Nuevo León. (Foto: FB)

Serrato Flores explicó que ambos casos ya cuentan con resoluciones de las autoridades electorales y actualmente se encuentran en la etapa prevista por la Ley de Juicio Político del Estado, luego de que el gobernador presentara por escrito su defensa.

Además, precisó que actualmente existen 19 expedientes de juicio político contra el mandatario estatal, aunque por ahora sólo dos están en condiciones de avanzar.

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Morena respalda investigaciones federales contra Samuel García y Mariana Rodríguez

En paralelo a la reactivación de los procedimientos legislativos, diputados y dirigentes de Morena expresaron su respaldo a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador emecista por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante una conferencia en el Congreso local, legisladores morenistas señalaron que solicitarán un juicio político contra Samuel García y también contra Mariana Rodríguez, esposa del mandatario y titular de la oficina AMAR a Nuevo León, en caso de que la FGR reúna pruebas suficientes sobre las acusaciones.

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El senador Alejandro Murat Hinojosa afirmó que esperan el avance de las indagatorias federales para definir posibles acciones legales y legislativas.

De qué se le acusa a Samuel García: los principales señalamientos

Entre los expedientes abiertos en el Congreso y las investigaciones federales, las autoridades y legisladores han señalado diversos presuntos actos irregulares atribuidos al gobernador de Nuevo León.

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Principales acusaciones contra Samuel García:

Presunta intervención indebida en procesos electorales federales.

Violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

Uso de recursos públicos para favorecer políticamente a candidatos de Movimiento Ciudadano.

Promoción de la rifa de una camioneta Cybertruck vinculada a la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez.

Investigación de la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posible triangulación de más de mil millones de pesos mediante empresas presuntamente vinculadas al entorno familiar del mandatario.

Señalamientos por contratos otorgados a empresas relacionadas con Jorge Rodríguez Cantú , hermano de Mariana Rodríguez, para el suministro de insumos médicos.

Acusaciones de presunto nepotismo y favoritismo en contratos públicos del sector salud.

Antecedentes por controversias relacionadas con el Presupuesto de Egresos de Nuevo León.

Investigación federal apunta a presunta triangulación de recursos

Las investigaciones federales también apuntan a una presunta triangulación de recursos públicos por más de mil millones de pesos mediante empresas proveedoras y despachos vinculados a la familia del gobernador.

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De acuerdo con las indagatorias mencionadas por legisladores de Morena, se investiga si recursos públicos habrían sido canalizados hacia la Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, despacho relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

Además, legisladores morenistas señalaron que la empresa Paraclínicos, propiedad de Jorge Rodríguez Cantú, habría recibido alrededor de 147 millones de pesos en contratos entre 2022 y 2025 para abastecer hospitales públicos, mientras pacientes y personal médico denunciaban falta de materiales clínicos básicos.

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Hasta ahora, las autoridades federales no han informado conclusiones definitivas sobre las pesquisas, mientras que Morena aseguró que esperará los resultados oficiales de la FGR antes de fijar una postura definitiva en la Comisión Anticorrupción.

El coordinador de Morena en el Congreso local, Mario Soto, señaló que su bancada actuará “con apego a derecho” y evitó respaldar una postura política anticipada.

MC acusa “show mediático” y rechaza acusaciones contra el gobernador

Desde Movimiento Ciudadano, la coordinadora de la bancada local, Sandra Pámanes, rechazó que existan elementos suficientes para avanzar en los juicios políticos y acusó a PRI y PAN de utilizar el tema con fines mediáticos.

La legisladora afirmó que los expedientes permanecieron más de un año sin movimiento y cuestionó que ahora se busque retomarlos.

“No hay ni materia para estudiar ni para analizar”, declaró Pámanes, quien sostuvo que la Comisión Anticorrupción ha sido utilizada como un espacio de confrontación política.

Mientras tanto, el Congreso de Nuevo León se prepara para una nueva disputa legislativa en torno a los procesos contra Samuel García, en medio de investigaciones federales, señalamientos de corrupción y diferencias entre las principales fuerzas políticas del estado.