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Pese a disputa del PT con Salomón Jara: Ariadna Montiel y Benjamín Robles se reúnen para afinar detalles rumbo a 2027

El Comisionado Político del Partido del Trabajo publicó una foto junto a la dirigente de Morena

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Benjamín Robles, Comisionado Político del PT en Oaxaca, se reunió con Ariadna Montiel. (X/@BenjaminRoblesM)
Benjamín Robles, Comisionado Político del PT en Oaxaca, se reunió con Ariadna Montiel. (X/@BenjaminRoblesM)

Benjamín Robles, Comisionado Político del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, y quien se ha mostrado como un opositor férreo al gobierno de Salomón Jara Cruz, posteó la tarde de este 13 de mayo una fotografía con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dejando ver la “unión nacional” de la coalición pese a la problemática local.

El comisionado del PT en Oaxaca confirmó a través de redes sociales que la coalición PT-Verde-Morena irá junta en las próximas elecciones, las cuales se llevarán a cabo en 2027.

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“Hoy representantes de la Dirección Nacional del PT nos reunimos por primera vez con la nueva dirigencia de Morena. Al saludar a Ariadna Montiel, nueva Presidenta de Morena, reiteramos el compromiso del PT con la 4T”, escribió Benjamín Robles en sus redes sociales.

Gobierno de Salomón Jara y el PT se han mantenido en disputa constante

La revocación de mandato en Oaxaca destapó la fractura entre el PT y el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, el 25 de enero de este año, Benjamín Robles votó públicamente por retirarle el cargo al gobernador morenista y denunció un presunto fraude en el proceso.

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Benjamín Robles acusa al gobierno de Salomón Jara de realizar actos que podrían contemplar "fraude" durante la revocación de mandato en Oaxaca. (Foto: X/@BenjaminRoblesM)
Benjamín Robles acusa al gobierno de Salomón Jara de realizar actos que podrían contemplar "fraude" durante la revocación de mandato en Oaxaca. (Foto: X/@BenjaminRoblesM)

Acusó que representantes de casilla habrían sido sobornados, amenazados y expulsados, y que las urnas habrían sido manipuladas. Al día siguiente, el partido anunció que impugnaría los resultados y exhibió una lona con el mensaje: “Salomón Jara, el pueblo de Oaxaca exige que te vayas”.

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también generó tensión entre Morena y PT en el estado, ya que el pasado 27 de marzo, tras la negación del voto por parte de los petistas en el Congreso de la Unión, amanecieron lonas con un mensaje directo contra el partido aliado: “Última hora, el PT cambia de nombre, el partido 100% oportunista: Partido de Traidores”.

La diputada federal del PT, Margarita García, señaló al gobierno de Jara como responsable de esas mantas, ya que emanas antes habían aparecido lonas similares luego de que el PT se negó a votar a favor del Plan A de la reforma electoral.

El líder del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, volvió a arremeter en contra del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. (Crédito: X/@BenjaminRoblesM)

Benjamín Robles acusa de “narcogobernador” a Jara

Para abril, Benjamín Robles escaló sus acusaciones, calificando a Salomón Jara de “presunto narcogobernador” y “peor gobernador en la historia de Oaxaca”, y lo acusó de usar recursos públicos para distribuir mensajes en medios afines que anticipaban malos resultados electorales para el PT y el Verde en 2027.

También lo señaló por una presunta injerencia en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y cuestionó si alguien dentro de la 4T le pondría un freno: “Es momento de que le pongan un alto al usurpador”.

Incluso, ha dicho que el Partido del Trabajo es “la verdadera oposición” del gobierno de Salomón Jara. Cabe destacar que hasta el día de hoy mantiene una disputa con el gobernador de Oaxaca.

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