Pan de naranja exprés: en sartén, sin horno y con mucho sabor

El pan de naranja en sartén es una receta fácil y saludable que no requiere horno ni harina refinada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de naranja en sartén se ha convertido en una de las recetas más prácticas y compartidas en redes sociales. Su atractivo radica en que no requiere horno ni harina refinada, lo que lo convierte en una opción accesible y saludable para quienes buscan un desayuno o merienda rápida.

La combinación de jugo y ralladura de naranja con avena aporta un sabor fresco y una textura esponjosa, mientras que el huevo ayuda a ligar la mezcla de manera natural. En pocos minutos, se obtiene un pan casero con aroma cítrico y perfil nutritivo.

Más allá de su sencillez, esta receta responde a la tendencia de preparar alimentos caseros con ingredientes básicos, evitando ultraprocesados y aprovechando el valor de frutas y cereales.

Esta receta de pan de naranja en sartén responde a la tendencia de preparar alimentos caseros con ingredientes básicos y sin ultraprocesados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 huevo

3 cucharadas de avena molida

2 cucharadas de jugo de naranja natural

Ralladura de media naranja

1 cucharadita de polvo para hornear

Endulzante opcional (miel, stevia o azúcar mascabado)

Aceite en spray o unas gotas para engrasar la sartén

Preparación

Bate el huevo en un bowl pequeño.

Agrega la avena, el jugo de naranja, la ralladura y el polvo para hornear.

Mezcla hasta obtener una masa homogénea; añade endulzante si lo prefieres.

Engrasa ligeramente una sartén antiadherente y vierte la mezcla.

Cocina a fuego bajo durante 5 a 7 minutos, tapando la sartén para que se esponje.

Voltea con cuidado y deja dorar por 2 minutos más.

Retira y sirve caliente, solo o acompañado de miel, mermelada o frutos secos.

Beneficios para la salud

La versatilidad de la receta permite añadir semillas, frutos secos o especias para enriquecer el sabor y el valor nutricional. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de naranja en sartén no solo destaca por su facilidad de preparación, sino también por los beneficios que aporta a la alimentación diaria. Al utilizar avena en lugar de harina refinada, se incrementa el aporte de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantener una sensación de saciedad por más tiempo.

La naranja, presente en jugo y ralladura, añade un perfil rico en vitamina C y antioxidantes, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y combatir el estrés oxidativo. Además, su aroma cítrico convierte cada bocado en una experiencia fresca y estimulante.

El uso de endulzantes naturales como miel o stevia permite ajustar el nivel de dulzor sin recurrir a azúcares procesados, lo que hace de esta receta una alternativa más equilibrada para quienes buscan cuidar su consumo calórico.

Otro beneficio es la versatilidad: se puede personalizar con semillas, frutos secos o especias como canela, logrando variaciones que enriquecen el sabor y aportan nutrientes adicionales. Su preparación rápida en sartén lo convierte en una opción ideal para quienes tienen poco tiempo pero no quieren renunciar a un alimento casero y nutritivo.

Finalmente, este pan se integra perfectamente en una alimentación consciente, ofreciendo energía natural para comenzar el día, acompañar un café en la tarde o disfrutar como merienda ligera antes de realizar actividad física.